50. Jubiläum: Warum der Big Mac so erfolgreich wurde

Die Handelszeitung nennt ihn eine "Fastfood-Ikone" und er trug in hohem Maße zur Identität und Beliebtheit der Burger-Kette McDonald's bei - jetzt feiert der Big Mac seinen 50. Geburtstag. Und laut McDonald's erfreut er sich auch heute noch immer so großer Beliebtheit wie damals. Es komme nicht häufig vor, dass ein Lebensmittel heute noch ebenso wichtig sei, wie vor 50 Jahren.

Die Idee des Doppel-Cheeseburgers, der 1967 in den Anfangstagen von McDonald's erfunden wurde und in den USA 1968 in den Restaurants erstmals angeboten wurde, ist so simpel wie genial: Zwei Fleichlaberl (Patties), Cheddar-Käse, frische Zwiebeln, Gurkenscheibe, Salat und eine spezielle Sauce werden in ein Sesamweckerl (Bun) gepackt. Dazwischen kommt eine zusätzliche Lage Brot.