42 Café: Jetzt hat auch Simmering ein Hipster-Café

Grau in Grau – so könnte man die Gegend in Simmering bezeichnen, wo Eventmanager Rudi Klein das neue 42 Cafe eröffnet hat. Zwar ist der 39-Jährige im Wirtshaus seiner Eltern in Apetlon aufgewachsen, allerdings hat er nie von einem eigenen Kaffeehaus geträumt. Nach der Hotelfachschule jobbte er in Wien und in der Schweiz, bald darauf betreute er VIP-Gäste für Deutschland auf mehreren Weltausstellungen wie Shanghai und Südkorea. Auf dem Novarock und dem Frequency betreute Klein die Getränke-Bars für eine Event-Agentur. "Ich wohne hier in der Gegend und das Geschäftslokal hat mich so gereizt. Eigentlich hatte ich nicht vor, in Simmering ein Kaffeehaus aufzumachen."

Auch wenn die Geiselbergstraße nicht die schönste Straße ist, haben sich hier einige Büros wie das Zollamt oder die Erste Bank IT angesiedelt, zudem soll das Grätzel u.a. durch ein Studentenwohnheim stark aufgewertet werden. "Zudem ist der Hauptbahnhof nur zehn Minuten entfernt. Der Fokus liegt auf den Menschen, die hier arbeiten. Das Grätzel wird nie den Charme von den Innenstadt-Bezirken haben."