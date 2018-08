Zu Besuch bei den Pandas: Mehr Bambus, bitte!

Das Überstreifen der „Schmutzwäsche“ kostete sie weniger Überwindung als sie zuerst dachte, denn: „Auch die Pfleger tragen solche Anzüge.“ Und ohne dieses Outfit geht eben rein gar nichts.

Der Lohn dafür: Ami Vitale gelangen Aufnahmen in der quasi freien Wildbahn, wie man sie so von Pandas noch nie gesehen hat. Dabei war sie überrascht, wie einfach sie an manchen Tagen über ihre Fotomodelle „stolperte“. „Pandas schlafen gerne, etwa zehn Stunden am Tag und jedes Mal zwei bis vier Stunden am Stück“, sagt sie amüsiert. Und: „Sie schlafen einfach überall, in Baumwipfeln ebenso wie auf dem Waldboden. Dabei liegen sie auf dem Rücken, auf der Seite oder auf dem Bauch.“



Aber nicht allein mit fröhlich machenden Fotos, auch mit einer frohen Botschaft kam Ami Vitale heim. „ China ist auf dem besten Weg, seinen berühmtesten Botschafter zu retten und sein Nationalsymbol wieder in der Wildnis anzusiedeln.“ Das gibt Hoffnung. Und das zeigt, wie wichtig all die Maßnahmen waren, die zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Tierart beigetragen haben. Knapp 2.000 Große Pandas leben wieder in freier Wildbahn. Genug, um zu überleben. Aber nicht genug, dass sich Tierfreunde getrost zurücklehnen könnten.