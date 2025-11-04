Größer, heller – und noch spektakulärer: Ein besonderer Vollmond zieht seine himmlische Show ab, nämlich als „Super-Supermond“. Was ist dran?

Der Erde so nah. Um 14.19 h erreicht der Mond heute die volle Phase, um 23.16 h ist er 356.400 km von der Erde entfernt, die kürzeste Distanz des Jahres. Weil die Mondbahn elliptisch ist, erscheint der Vollmond, wenn er nahe am Perigäum (erdnächster Punkt) liegt, bis zu 14 Prozent größer und bis zu 30 Prozent heller als einer in Erdferne (Apogäum). Das entspricht etwa dem Größenunterschied zwischen einer Ein-Euro-Münze und einer Zwei-Euro-Münze.

Er hat’s erfunden. Der Begriff „Supermoon“ stammt nicht aus der Astronomie, sondern aus der Astrologie: Der US-Astrologe Richard Nolle prägte ihn 1979. Seine Behauptung, Supermonde würden Naturkatastrophen auslösen, ist widerlegt.

Wunder Supermond. Er ist kein Ausnahmezustand, sondern Teil des normalen Mondzyklus – und tritt regelmäßig auf. Die NASA verwendet den Begriff heute als populärwissenschaftliche Bezeichnung – für ein schönes, aber alltägliches Naturereignis.

Mensch und Mond. Eine Studie in Science Advances zeigte 2021, dass Mondphasen offenbar doch einen messbaren Einfluss auf den Schlaf haben könnten – sogar in der Großstadt. Der Schlafforscher Leandro Casiraghi erfasste über zwei Mondzyklen das Schlafverhalten indigener Bewohner in Argentinien (mit und ohne Strom) sowie von Studierenden in Seattle. Trotz völlig unterschiedlicher Lebensbedingungen zeigte sich in allen Gruppen dasselbe Muster: In den drei bis fünf Nächten vor Vollmond gingen die Menschen später schlafen und ruhten kürzer. Die Forschenden vermuten eine evolutionäre Spur: Bei hellem Mondlicht konnten unsere Vorfahren abends länger aktiv bleiben. Aktuelle Studien der Universität Würzburg deuten auf eine mögliche „Monduhr“ hin: Der weibliche Zyklus war früher teils mit den Mondphasen synchron, wurde durch künstliches Licht aber entkoppelt.