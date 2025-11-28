Die Abende im Winter sind lang. Mitunter hilft da ein bisschen Streamen. Was ist neu, was steht gerade an? Die Highlights der Woche vom Star-Reigen Eden über den opulenten Graf von Monte Cristo und die letzte Stranger-Things-Staffel bis zur Eiszeit-Doku. Stranger Things Erster Teil aktuell abrufbar, Netflix, Science-Fiction/Mystery, 5. Staffel, 8 Folgen: Die Serie geht mit der fünften Staffel ins Finale. Das Ende soll spektakulär werden. In Hawkins haben sich die Risse zwischen den Welten geöffnet – das ist nicht alles.

Eden Aktuell abrufbar, Sky, Survival-Thriller, Spielfilm, 129 Minuten: Ana de Armas spielt als eiskalte Baronesse auf einer der Galápagos-Inseln die Aussteiger Daniel Brühl und Jude Law gegeneinander aus. Regie führte Ron Howard.

The Beatles Anthology Aktuell abrufbar, Disney+, Doku, 9 Folgen: Die legendäre Beatles-Doku wurde restauriert und neu gemastert: Sie zeigt den Siegeszug der Band von Liverpool weg. Dazu gibt es eine neunte Folge mit unveröffentlichtem Material.

Eiszeit Aktuell abrufbar, Apple TV, Dokuserie, 5 Folgen: „Ein Planet vor unserer Zeit: Eiszeit“ ist die Fortsetzung der preisgekrönten Naturdokuserie. Schauspieler Tom Hiddleston („Die Sprache der Erde“) ist der Erzähler, die Musik stammt unter anderem von Hans Zimmer.

Der Graf von Monte Christo Aktuell abrufbar, Amazon Prime, Abenteuerfilm, 178 Minuten: Opulente Neuverfilmung des Klassikers von Alexandre Dumas. Schöne Drehorte, mächtige Degen-Szenen und ganz viel Rachegefühle des zu Unrecht weggesperrten Edmond Dantès.

Pluribus – Wenn alle glücklich sind Aktuell abrufbar Staffel 1, Folge 5, Apple TV, Science-Fiction-Drama: Glück, das ansteckt, bitte gerne. Aber nicht so, wie „Breaking Bad“-Macher Vince Gilligan das inszeniert. Hier ist eine mies gelaunte Bestsellerautorin gezwungen, die Welt zu retten. Neue Episoden freitags.

Die Vorkosterinnen Aktuell abrufbar, Netflix, Drama, 123 Minuten: Rosa Sauer wird zwangsrekrutiert und landet mit anderen Frauen in der „Wolfsschanze“, wo sie Hitlers Mahlzeiten vorkosten müssen, um Vergiftung auszuschließen. Nach wahren Begebenheiten.

Arthur der Große Aktuell aufrufbar, Amazon Prime, Abenteuerfilm, 108 Minuten: Mark Wahlberg als Kapitän eines Abenteuerrennteams, der sich mit einem verletzten Streuner namens Arthur anfreundet. Er begleitet das Team bei einem 700-Kilometer-Rennen.