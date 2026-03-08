Zeitgeist

Revolution am Telefon: Wer bald wirklich mit uns spricht

Am 10. März 1876 schrieb Alexander Graham Bell mit dem ersten verständlichen Telefonanruf Weltgeschichte. 150 Jahre später geht diese Art der Kommunikation zurück. Warum das so ist und welche Revolution uns bevorsteht.
Anna-Maria Bauer
08.03.2026, 05:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

46-223220708

Neun Worte, die die Welt  veränderten: „Mr Watson – kommen Sie her – ich  möchte Sie sehen.“  Gesprochen am 10. März 1876 von Alexander Graham Bell zu seinem Assistenten, der sich außer Hörweite befand und doch herbeieilte. 

Eingefangen: Wie uns Pokémon seit 30 Jahren fasziniert

Denn Bell hatte sie  in ein  Mundstück gesprochen, Watson sie durch den Hörer empfangen. Auch wenn gleichzeitig auch andere an der Erfindung arbeiteten und Bell als Vater der Telekommunikation heute teilweise angefochten wird: Dieser Anruf markiert den Beginn einer neuen Kommunikationsära.

Alexander Graham Bell engraving 1886

„Es war eine Revolution“, sagt Jörg Matthes, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien. „Sie brachte eine absolute Beschleunigung.“ Wurde die direkte Kommunikation damit doch   von der  physischen Anwesenheit entkoppelt.

Sozialer Eindringling  

Wie so häufig  kam der Paradigmenwechsel mit einer großen Portion Skepsis, erläuterte Kommunikationsexperte Roger Bridgeman in der BBC:  „Wenn man reich genug war, um sich ein Telefon leisten zu können, hatte man einen Butler, der für einen ans Telefon ging.“ Das Telefon stand oft  nahe der Eingangstür,  als wäre sie eine weitere Tür ins Haus. „Und in vielen Fällen eine unwillkommene.“ Das Telefon, ein sozialer Eindringling. 

Sobald sich  die Menschen jedoch an das neue Medium gewöhnt hatten, begann es sich rasant auszubreiten. Bis 2008 gab es weltweit rund 1,3 Milliarden Festnetzanschlüsse, bis 2010  etwa 5 Milliarden Mobiltelefone
 

Beá Pall

Psychotherapeutin Béa Pall: Aus anfänglicher Skepsis wurde Neugier.

 Die Ablehnung war einer Neugier gewichen, erörtert Psychotherapeutin Béa Pall vom Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie. „Man fragt sich: Wer ist am anderen Ende des Apparats? Wer denkt in diesem Moment denn gerade an mich?“ 

Der Klingelton wurde zur Aufforderung: Heb ab!

Lieber asynchron

Doch 150 Jahre nach Bells telefonischem Assistentenruf hat die Skepsis dieser Tage einen neuen Höhepunkt erreicht – vor  allem in der jungen Generation.  Laut einer Umfrage des britischen Telekomanbieters Uswitch ziehen 70 Prozent der 18- bis 34-Jährigen eine Textnachricht einem Anruf vor; mehr als ein Drittel schickt am liebsten Sprachnachrichten.  

Circle of young Asian man and woman using smartphone during party

Telefonieren ist bei der Gen Z out.

Wie kam es zu dem Wandel? „Zum einen“, sagt Matthes, „ist die junge Generation mit asynchroner Kommunikation aufgewachsen. Sie hat also schlichtweg   die Möglichkeit, zurückzutexten oder eine Sprachnachricht zu schicken. Wenn ich telefoniere, dann ist das verbindlicher. Es verlangt meine ganze Aufmerksamkeit. Man muss dem anderen zuhören und  ist unmittelbar zur Antwort gefordert. Damit hat man im Moment weniger Kontrolle.“ 

Man kann nicht, erörtert Pall, wie bei einer Sprachnachricht den Wortlaut überlegen und auch nicht wie bei einer Textnachricht die Botschaft vor dem Absenden noch einmal durchlesen. 

Die Konfliktvermeidung

Ein Viertel  der 28- bis 34-Jährigen gab in der Uswitch Umfrage  an, das Telefon gar nicht mehr abzuheben.  

Doch warum vermeiden immer mehr Menschen Telefonate? Einerseits, meint Pall, nehmen soziale Ängste und Leistungsdruck zu.  Dazu fehle der Umgang  mit  unangenehmen sozialen Situationen. „Wir verlernen es“, ergänzt Jörg Matthes, „Themen auszuargumentieren, in Gesprächen in einen tieferen Diskurs zu gehen.“ Angst, fährt Pall fort, liebt zudem  die Vermeidung. „Wenn ich mich vor etwas fürchte und daraufhin etwas vermeide, wird die Angst schnell größer.“  Gleichzeitig sagt  Matthes, „ist  die jüngere Generation an einer Maximierung des eigenen Wohlbefindens interessiert.“ 
 

46-221861888

Universitätsprofessor Jörg Matthes: "Wir haben es verlernt, Themen auszudiskutieren."

Der Professor und die Psychotherapeutin sind sich deshalb einig, dass es wichtig ist, der Vermeidung nicht immer nachzugeben. „Jeder kleine Schritt bringt ein Erfolgserlebnis, das den Selbstwert steigert“, sagt Pall. „Und für echte Freundschaften“, ergänzt Matthes, „ist direkte Kommunikation unabdingbar. Echte Bindung entsteht im Miteinander, in der Präsenz, in der Selbstöffnung.“

Roboter am Apparat

 Und doch steht uns derzeit womöglich noch eine andere Kommunikationsrevolution bevor:  Zwei Drittel der Menschen im Kundenservice haben vergangenes Jahr  zumindest einmal mit einem Chatbot telefoniert. Die KI ist mittlerweile so ausgefeilt, dass der Computer am anderen Ende der Leitung nicht immer sofort als solcher identifiziert wird und sich das Gespräch zeitweise  wie zwischen zwei Menschen anfühlt. „Chatbots“, sagt Matthes dazu, „vermitteln die Illusion eines echten Menschen, deshalb reagieren wir Menschen wie auf eine echte Stimme.“ 

Chatbot doctor with graphic elements vector illustration

In der KI werden immer mehr Chatbots eingesetzt.

Nimmt diese Art  der Kommunikation weiter zu, sollte man sich dabei einer Sache unbedingt bewusst sein. „Die Künstliche Intelligenz will uns im Gespräch halten und  liefert uns deshalb genau die Antworten, die wir hören wollen.“ 

Anders als bei der Einführung des Telefons, bei der sich die Apparate über Jahre hinweg in den weltweiten Haushalten etablierten, ist dieser Paradigmenwechsel rasant. 97 Prozent der Österreicher nutzen das  Smartphone für den Internetzugang. Die schnelle Entwicklung kann also ein Ohnmachtsgefühl

Verliebt in einen Influencer? Parasoziale Beziehungen auf dem Vormarsch

hervorrufen. Dennoch rät Matthes einmal mehr nicht zur Vermeidung. „Bei neuen Entwicklungen in der Technologie gilt im Allgemeinen die Strategie: Am besten ist eine Mischung aus Nutzung und Nicht-Nutzung.“ Denn wer die KI verweigert, verliert den Anschluss. Doch wer sie  ausschließlich nutzt, verliert die Kontrolle. 

Vielleicht mehr denn je.

kurier.at, amb  | 

Kommentare