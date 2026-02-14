Zum Glück leben wir nicht in Dänemark: Denn dort stellt die Post ab heuer keine Briefe mehr zu. Österreich huldigt im Gegensatz dazu sogar dem Kult rund um aufgegebene Schriftstücke: Letztes Jahr wurden anlässlich der Briefwahl zusätzliche Postkästen aufgestellt und im Sommer ehrte die Post den Briefkasten mit einer Kunstaktion, bei der Briefkästen von Künstlern bemalt wurden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © huber lerner Briefkarten, Valentinstags- (auf dem Foto ganz oben) und Jahreszeiten-Sets von Huber & Lerner, ab 6,50 €

Obwohl Briefe schreiben etwas aus der Mode gekommen zu sein scheint, haben handschriftlich verfasste Briefe doch ihren kulturellen Status behalten. Das macht sich auch in den vielfältigen Design-Varianten für luxuriöse Briefpapiere bemerkbar, die in den Papeterien und Buchhandlungen angeboten werden. Briefpapiersets und Kartenboxen sind gefragte Geschenke, wobei auch das Design die Persönlichkeit der Briefeschreiber widerspiegelt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hersteller Briefpost Midori in Pastell von Manufactum, ab 9,90 €

Wer will, kann Briefpapier sogar selbst herstellen. Um sein persönliches Briefpapier zu gestalten, braucht man nur eine Schürze und eine Schachtel. So gerüstet können alle, die auf handgeschöpftem Briefpapier ein paar Zeilen an die Liebsten verfassen möchten, Workshops besuchen und es selbst produzieren. Etwa in Volkshochschulen, die unterschiedliche Kurse für die Fertigung von Büttenpapier aus Pflanzenfasern und Altpapier anbieten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hersteller Kunstvolle und handgeschöpfte Briefpapiere von Il papiro Firenze, ab ca 55 €

Post wie von Sigmund Freud Oder man lässt sein Briefpapier traditionell in Papierhandlungen herstellen und je nach Vorliebe mit unterschiedlichen Motiven oder Initialen bedrucken. Wie einst Sigmund Freud, der seine Briefe auf Edelpost verfasste, ein Sortiment von Huber & Lerner, das noch heute erhältlich ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hersteller Sigmund Freuds Edelpost-Briefkarten-Set mit Wasserzeichen und gefütterten Kuverts von Huber & Lerner, ab 16,90 €

„Natürlich werden nicht mehr so viele Briefe handgeschrieben wie früher. Aber dafür gibt es immer mehr Kunden, die beim Briefeschreiben auf persönliches Papier achten“, sagt Pia Huber-Pock von der Wiener Papierhandlung Huber & Lerner.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hersteller Otto Wagners Briefkarten-Set mit Wasserzeichen und gefütterten Kuverts von Huber & Lerner, ab 16,90 €

„Handschriftlich verfasste Briefe sind Teil unserer Lebenskultur und Umgangsformen und Ausdruck der Wertschätzung für die Empfänger. Diese Tradition geben viele an ihre Kinder weiter und schenken Briefpapier und Kartenboxen.“ Anläßlich des 100. Todestages von Otto Wagner im Jahr 2018 brachte die Manufaktur ein Briefpapier-Set nach Originalentwürfen aus dem Bestand des Wien Museums, zu Ehren des berühmten Wiener Architekten heraus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hersteller The-darjeeling-limited-correspondence-Set von Louis Vuitton, 150 €

Dass besonders Kartenboxen ein Trend sind, vielleicht weil man doch mit etwas weniger Text auskommt, zeigen auch die vielen Angebote der Luxuslabels von Yves Saint Laurent bis Tiffany & Co sowie die wunderbare Papierkunst italienischer Papiermanufakturen. Bei Tiffany & Co zeigt sich der Trend zur Kurzfassung darin, dass das beliebte Briefpapier aufgelassen wurde, man findet nur noch die Kartenbox im Online-Shop.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hersteller Notizkarten-Set von Tiffany & Co, 200 €

Huber-Pock: „Sogenannte Compliment Cards sind sehr gefragt. Paare lassen sich gerne solche Karten machen, um sich gemeinsam zu bedanken. Dabei sind Farben, Muster oder Motive, wie etwa die vier Jahreszeiten, oder auch Stahlstich-Prägungen beliebt. Während das handgeschöpfte Büttenpapier meist ohne Muster, dafür mit Namen bedruckt oder bei Familienwappen mit Wappenprägung und abfallendem Blattrand, bestellt wird.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hersteller Briefkarten Rossi 1931 Fiorenza mit florentinischem Motiv von Manufactum, ab 14,90 €

Und weil jede Handschrift anders ist, gibt es auch Vorlieben für unterschiedliche Oberflächen. Die Füllfeder gleitet dabei über Papier aus Leinen, mit Rippstruktur, rauer oder glatter Oberfläche. Manche Schreiber setzen auf echtes handgeschöpftes Büttenpapier mit gerissenem Rand.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hersteller Briefpapierset Fabriano von Künstlerbedarf Gerstaecker, 14,35 €

Andere auf maschinell gefertigtes, mit gepresstem, geschnittenem oder welligem Rand.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hersteller Briefpapierset mit Motivdruck von Thalia, 14,90 €