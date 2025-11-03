Endlich! Ein legendärer britischer Held kommt zurück, und das garantiert ohne Strumpfhosen. Dazu serviert uns Breaking Bad-Macher Vince Gilligan seinen neuen, dystopisch geratenen Streich. Und ja, es ist auch wieder Zeit für intrigante junge Damen in einem Elite-Internat - garantiert in Schuluniformen. Endlich. Hatten wir das schon?

"Pluribus" Ab 7. 11., Apple+, Thriller/Mystery, Staffel 1, 9 Folgen: Mit Spannung erwartete Serie von Vince Gilligan (Breaking Bad, Better Call Saul) mit Rhea Seehorn. Eine dystopische Prämisse: „Die unglücklichste Person der Erde muss die Welt vor dem Glück retten.“

"Death By Lightning" Ab 6. 11., Netflix, Drama/Period Drama, Miniserie, 4 Folgen: Die dramatische Story des US-Präsidenten James A. Garfield (Michael Shannon) und seines Attentäters Charles Guiteau (Matthew Macfadyen). Produziert von David Benioff & D. B. Weiss (Game of Thrones).

"Tyler Perry’s Finding Joy" Ab 5. 11., Amazon Prime, Dramedy/ RomCom, Staffel 2, 8 Folgen: Eine New Yorker Modedesignerin erlebt im verschneiten Colorado eine schicksalhafte Begegnung. Und erkennt, dass Liebe oft dann anklopft, wenn man sie am wenigsten erwartet.

"As You Stood By" Ab 7. 11., Netflix, Korea-Thriller/Mystery, Staffel 1, 8 Folgen: Zwei Freundinnen, eine davon Opfer häuslicher Gewalt, planen einen Mord – doch ihre Tat entfesselt ein blutiges Netz aus Schuld, Täuschung und Vergeltung. Mit den K-Stars Jeon So‑nee und Lee You‑mi.

"Maxton Hall" Ab 7. 11., Amazon Prime, Teen/Young Adult Drama, Staffel 2, 6 Folgen: Fortsetzung des Bestsellers von Mona Kasten. Harriet Herbig‑Matten (Ruby), Damian Hardung (James) und die Österreicherin Andrea Guo (Lin) kämpfen mit Klassenkonflikten, Liebe und Familienstrukturen.

"Robin Hood" Ab 2. 11., MGM+/Amazon, Abenteuer/History, Staffel 1, 10 Folgen: Neuinterpretation der alten Legende mit Sean Bean als Sheriff von Nottingham. Der sächsische Waldläufer Rob und die normannische Adlige Marian kämpfen gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit.

"Mango" Ab 7. 11., Netflix, Drama/RomCom, Spielfilm, 121 Minuten: Skandinavien kann nicht nur „noir“: Ehrgeizigen Hotelmanagerin (Josephine Park) reist mit Tochter nach Málaga und wird mit unerwarteten Gefühlen und Entscheidungen konfrontiert.

"Einfach Alice" Ab 5. 11., Netflix, Comedy, Staffel 1, 8 Folgen: Alicia (Verónica Orozco) ist erfolgreich, charmant und glücklich verheiratet. Dann lernt sie den egoistischen, draufgängerischen Schriftsteller Alejo kennen – und führt ein überaus turbulentes Doppelleben.