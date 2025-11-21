Es ist doch schön, wenn man sich auf manche Dinge verlassen kann: John Malkovich ist gewohnt exzentrisch, L.A. ist ganz einfach unverwüstlich und wird auch in zeitgemäßen Comedys mitreißend poträtiert, True Crime bleibt ein Hype - und aus Spanien kommt richtig gute Thriller-Ware. Diesmal mit "Der Kristallkuckuck". Ach ja, und das Wetter in unserem mediterranen Lieblingsland ist natürlich gewohnt schlecht ...

"Train Days" Aktuell abrufbar, Netflix, Period Piece, Spielfilm, 102 Min.: Ein Holzfäller in den frühen 1900ern. Gesellschaftliche Umbrüche, harte Arbeit, familiäre Tragödien – und mit Joel Edgerton ein Hauptdarsteller, den man sich merken sollte.

"Ana und Oscar" Aktuell abrufbar, Arte Mediathek, Drama, Staffel 1, 10 Folgen: Hochgelobte Unterhaltung aus Spanien. Ana (Iria del Río) und Óscar (Francesco Carril), werden zum Jahreswechsel ein Paar – und zehn Jahre lang begleiten wir sie an ihrem Silvesterabend.

"Alfred Morettis Opus" Aktuell abrufbar, Sky/WOW, Thriller/ Satire, Spielfilm, 134 Min.: Der einst gefeierte Popstar Alfred Moretti (John Malkovich) lädt Journalisten zu einem exklusiven Album-Listening in sein abgelegenes Haus – doch dahinter steckt ein tödliches Spiel.

"Der Kristallkuckuck" Aktuell abrufbar, Netflix, Thriller/Mystery, Miniserie, 6 Folgen: Eine junge Ärztin überlebt dank Herztransplantation – auf der Suche nach dem „Spender“ landet sie in einer Kleinstadt, in der ein lang zurückliegendes Verbrechen ihre größte Herausforderung wird. Aus Spanien.

"English Teacher" Aktuell abrufbar, Apple TV, Drama/Satire, Staffel 1, 8 Folgen: Ein junger engagierter Lehrer gerät nach einem öffentlichen Fehler in einen Kultur- und Identitätskonflikt voller absurder Situationen – am Puls aktueller Bildungspolitik und Jugendkultur. Von und mit Brian Jordan Alvarez.

"The Chair Company" Aktuell abrufbar, Sky/WOW Comedy/Drama, Staffel 1, 8 Folgen: Nach einer Blamage bei der Arbeit beginnt Ron Trosper (Tim Robinson) mit der Aufklärung einer „weitreichenden Verschwörung“. Absurder Humor trifft surrealen Dreh. Mit Lake Bell und Lou Diamond Phillips.

"Black Bag – Doppeltes Spiel" Aktuell abrufbar, Sky/WOW, Spionage-Thriller, Spielfilm, 94 Min.: Ein britischer Agent (Michael Fassbender) wird beauftragt, einen Verräter zu finden – während seine Frau (Cate Blanchett) eigene Pläne schmiedet. Regie: Steven Soderbergh.

"I Love LA" Ab 25. 11., Sky/WOW, Comedy/Drama, Staffel 1, 8 Folgen: Eine Gruppe Freundinnen trifft sich nach Jahren wieder in L. A. und wird mit ihren veränderten Lebensentwürfen konfrontiert. Multitalent Rachel Sennott ist Hauptdarstellerin und Creatorin.