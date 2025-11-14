"Champagne Problems" Ab 19. 11., Netflix, Rom-Com, Spielfilm: Die ehrgeizige Managerin Sydney (Minka Kelly) reist kurz vor Weihnachten nach Frankreich, um ein Champagnerhaus zu übernehmen, doch sie verliebt sich in Henri (Tom Wozniczka) – den Sohn des Firmengründers, was ihre Karrierepläne kräftig durcheinanderbringt.

"Der Sohn von tausend Männern" Ab 19. 11., Netflix, Drama/Familiensaga, Staffel 1, 7 Folgen: In einer kleinen kolumbianischen Stadt entfalten sich Familientragödien, alte Geheimnisse und Affären, die das Leben der Bewohner bestimmen. Drama, Spannung und Romantik.

"Malice" Seit 14. 11., Amazon Prime. Thriller, Spielfilm, 105 Minuten: Ein Professor gerät in ein tödliches Spiel, als dunkle Geheimnisse seiner Kollegen ans Licht kommen. Spannung mit Starpower von Jack Whitehall, David Duchovny und Carice van Houten.

"Envidiosa" Ab 19. 11., Netflix, Drama/Romantik, Staffel 1, 8 Folgen: In einer reichen mexikanischen Familie brodelt es. Ordentlich. Eifersucht, Liebe, Betrug, Intrigen und Machtspiele wirbeln das Leben der Mitglieder durcheinander. Eine Telenovela fürs 21. Jahrhundert. Endlich!

"Train Dreams" Ab 21. 11., Netflix, Drama, Miniserie, 5 Folgen: Ein einfacher Holzfäller in den frühen 1900ern. Gesellschaftliche Umbrüche, harte Arbeit, familiäre Tragödien – und mit Joel Edgerton ein Hauptdarsteller, den man sich merken sollte.

"The Follies – Las Locuras" Ab 20. 11., Netflix, Comedy/Satire, Staffel 1, 8 Folgen: Chaos, exzentrische Persönlichkeiten und schräger Humor regieren hinter den Kulissen einer großen Show. Eine turbulente und beinahe atemlose Story, wie sie nur aus Spanien kommen kann.

"ONE SHOT with Ed Sheeran" Ab 21. 11., Netflix, Musikfilm/Dokumentation, ca. 75 Minuten: Ed Sheeran zieht durch New York, macht Musik – und das ganze ist auch deshalb so fesselnd, weil es vom Regisseur des Streaming-Hits "Adolescense" gemacht wurde. Kein Schnitt, eine Einstellung in der wir dem Superstar atemlos auf den Fersen sind.

"Come See Me in The Good Light" Seit 14. 11., Apple+, Dokumentarfilm, 104 Minuten: Bewegend und inspirierend: Die Künstlerinnen Andrea Gibson und Megan Falley navigieren poetisch und humorvoll durch das Leben nach einer fatalen Diagnose. Produziert u. a. von Sara Bareilles und Brandi Carlile.