Auf diese neuen Serien und Staffeln darf man sich freuen
Die spannendsten neuen Serien und Staffeln für die Woche.
Kurze Liste - große Freude: Die wunderbare Claire Danes endlich wieder in Serie, und zwar richtig "thrillig"! Außerdem intrigiert Kristen Wiig wie keine andere - und Eddie Murphy MUSS man einfach lieben. Vor allem erinnert uns die Doku "Being Eddie" an seine fantastischen frühen Auftritte. Die waren nämlich so "raw" wie "hillarious".
"The Beast in Me"
Ab 13. 11., Netflix, Thriller/Mystery, Miniserie, 8 Folgen: Autorin Aggie Wiggs (Claire Danes) lernt Unternehmer Nile Jarvis (Matthew Rhys) kennen, der verdächtigt wird, seine Frau ermordet zu haben. Ein Spiel aus Misstrauen und Anziehung beginnt.
"Palm Royale"
Ab 12. 11., Apple+, Dramedy/Satire, Staffel 2, 8 Folgen: Glamour, Gier und Gossip: Maxine Dellacorte-Simmons (Kristen Wiig) intrigiert sich durch die elitären Zirkel von Palm Beach. Dazu sorgen Gaststars wie Ricky Martin für sarkastische Glanzlichter.
"Being Eddie"
Ab 12. 11.. Netflix, Doku/Bio, Film, 102 Minuten: Intimer, überraschend ehrlicher Blick auf Eddie Murphy – von seinen wilden Stand-up-Anfängen in den 80ern über Blockbuster-Erfolge bis hin zum Familienleben heute. Regie: Reginald Hudlin.
Kommentare