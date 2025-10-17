Watchlist: Best of Streaming TV

Ein explosives Meisterwerk mit dem großartigen Idris Elba, routinierter Horror, ein genauer Blick auf einen der charismatischsten Basketball-Stars aller Zeiten - und eine wirklich witzige Serie aus Spanien, die die selbstverliebten "Macher" in den zurzeit so angesagten Co-Working-Spaces auf die Schaufel nimmt. Das bedeutet: gute Unterhaltung!

"House of Dynamite" Ab 24. 10., Netflix, Thriller, Spielfilm, 112 Min.: Oscarpreisträgerin Kathryn Bigelow zeigt die 18 Minuten vor dem möglichen Einschlag eines atomaren Sprengkopfes in Chicago aus unterschiedlichen Perspektiven. Gänsehaut. Beklemmung. Mit Idris Elba und Rebecca Ferguson.

"Harlan Coben's Lazarus" Ab 22. 10., Amazon Prime, Horror-Thriller, Miniserie, 6 Folgen: Der forensische Psychologe Joel Lazarus ermittelt in Cold Case-Fällen, während er die Wahrheit über den Tod seines Vaters sowie den Mord an seiner Schwester herausfinden will.

"Das Monster von Florenz" Ab 22. 10., Netflix, Thriller, Miniserie, 4 Folgen: Von 1968 bis 1985 hält ein Serienmörder Florenz in Atem, der es auf Liebespaare abgesehen hat. Mit Francesca Olio („Timor“), Liliana Bottone („Parthenope“), Giacomo Fadda („To Rome With Love“).

"Monkey Man" Ab 19. 10., Amazon Prime, Action/Thriller, Spielfilm, 121 Min.: Dev Patel („Slumdog Millionaire“) als junger Mann, der sich mit Kämpfen in einem Underground-Fight Club über Wasser hält. Und Rache an dem korrupten Polizisten plant, der seine Mutter ermordet hat.

"Allen IV3rson" Ab 23. 10., Amazon Prime, Doku, Miniserie, 3 Folgen: Ein neuer Blick auf die Geschichte einer NBA-Legende. GOAT oder nicht ist hier nicht die Frage – Allen Iverson hat die Basketball-Welt ganz einfach geprägt wie kaum ein anderer. Sowohl auf als auch abseits des Courts. ➤ Hier mehr lesen: Womanizer-Erfinder Michael Lenke: "Orgasmus ist ein Grundrecht!"