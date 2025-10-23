Hauptsache blond? Liam Hemsworth ist der neue "Witcher" und tritt damit in die großen Fußstapfen von Darling Henry Cavill. Mal sehen, wie er bei den eingeschworenen Fans ankommt. Bewährt gut sind jedenfalls Bill Skarsgård als diabolischer Clown, auch in einer neuen Serie, die uns zu seinen Anfängen zurückführt, Colin Farrell als kaputter Glücksspieler, Ruth Wilson und Emma Thompson in einem britischen Thriller. Und regelrecht grandios ist Nina Hoss in einem echten Klassiker!

"Ballad of a Small Player" Ab 29. 10., Netflix, Drama/Thriller, Spielfilm (ca. 120 Min.): Colin Farrell als abgehalfterter Glücksspieler in Macau. Düster, atmosphärisch und elegant wie ein asiatischer Bond-Noir. Große Kinobilder, aber fürs Sofa. Popcorn nicht vergessen!

"The Witcher" Ab 30. 10., Netflix, Staffel 4, 8 Folgen: Diesmal mit Liam Hemsworth statt Henry Cavill. Der Staffelwechsel wird kritisch beobachtet, denn die Monsterjagd geht weiter, aber der Witcher sieht jetzt anders aus. Wir sagen: Hauptsache blond!

"ES: Welcome to Derry" Ab 27. 10., Sky/WOW, Horror/Mystery, Miniserie (vermutlich), 8 Folgen: Wie wurde Pennywise überhaupt zum Albtraum? Düsterer, stylisher Retro-Grusel – und garantiert nichts für schwache Nerven. Mit Bill Skarsgård als diabolischer Clown.

"Down Cemetery Road" Ab 29. 10., Apple TV+, Drama/Thriller, Staffel 1, 8 Folgen: Zwei starke Frauen, ein verschwundenes Kind, ein dunkles Netz aus Lügen. Britisch, bissig, mit dieser typisch kalten Eleganz, für die Apple-Produktionen gerade so gefeiert werden. Mit Emma Thompson und Ruth Wilson!

"Die Herrscher des Glücks" Ab 29. 10., Netflix, Drama/Thriller, Staffel 1, 8 Folgen: Ein Sog aus Macht, Geld und Betrug: In der Glücksspiel-Unterwelt Rios gerät ein junger Unternehmer zwischen die Fronten. Brazilian Crime mit Tropenhitze und moralischem Schmutz – Narcos auf Portugiesisch.