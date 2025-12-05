Adam Sandler reift wie guter Wein - was die ehemalige Ulknudel drauf hat, zeigt er diese Woche an der Seite George Clooneys. Was sie in Sachen kinky Sex drauf hat, zeigt Nicole Kidman wiederum in Babygirl - und die italienische Schauspielerin Paola Cortellesi zeigte vor zwei Jahren mit ihrem Regie-Debüt Morgen ist auch noch ein Tag, wie schön Kino wirklich sein kann. Eine gute Woche auch für Menschen, die gerne gezeigt bekommen, wie die Welt wirklich ist: Wir freuen uns gleich auf drei empfehlenswerte Dokus!

"Jay Kelly" Aktuell abrufbar, Netflix, Drama/Comedy, Spielfilm, 132 Min.: George Clooney als alternder Hollywood-Star, der auf einer Europa-Tour einigermaßen aus dem Takt gerät. Mit dem bejubelten Adam Sandler als Manager. Regie: Noah Baumbach.

"Morgen ist auch noch ein Tag" Aktuell abrufbar, Amazon, Tragikomödie/Period-Drama, Spielfilm, 118 Min.: Der erfolgreichste ital. Film des Jahres 2023. Mit lakonischem Humor zeigt Paola Cortellesi den Kampf und den Zusammenhalt unterdrückter Frauen im Nachkriegs-Rom.

"Locked" Aktuell abrufbar, Sky/WOW, Psychothriller/Horror, Spielfilm, 96 Min.: Bill Skarsgård als Gauner, der bei einem Einbruch im High-Tech-SUV von Anthony Hopkins eingesperrt wird. Das Fahrzeug wird zum tödlichen Gefängnis. Klaustrophobischer Albtraum aus Angst und Machtspiel.

"Seen & Heard: The History Of Black Television " Aktuell abrufbar, Sky/WOW, Doku, Miniserie, 2 Folgen: Die Geschichte schwarzer Schauspieler und Regisseure im ursprünglich „weißen“ Hollywood. Von und mit Issa Rae („Insecure“), zu Wort kommen u. a. Shonda Rhimes und Oprah Winfrey.

"Babygirl" Aktuell abrufbar, Netflix, Erotik-Thriller/Psychodrama, Spielfilm, 110 Min.: Was als glamouröse Sinnsuche bzw. kinky Spielerei beginnt, kippt in einen Thriller voller Manipulation und seelischer Grenzüberschreitungen. Mit Nicole Kidman.

"Left-Handed Girl" Aktuell abrufbar, Netflix, Drama/Familiengeschichte, Spielfilm, 108 Min.: Das sensible taiwanesische Drama erzählt von einer linkshändigen jungen Frau, deren Rebellion gegen familiäre Erwartungen alte Wunden aufreißt. Visuell reduzierter, emotional präziser Oscar-Beitrag.

"The New Yorker: Die ikonische Zeitschrift wird 100" Aktuell abrufbar, Netflix, Kultur/Medien/ Geschichte, Doku, 90 Min.: Eine Hommage an das legendäre Magazin. Mit Archivmaterial, Interviews mit ehemaligen Chefredakteuren, Cartoonisten und Autorinnen wie Susan Orlean oder John McPhee. Ein Muss für Literaturfans.

"Troll 2" Aktuell abrufbar, Netflix, Fantasy/ Horror, Spielfilm, 92 Min.: Für Kultfilm-Fans: Dieser Streifen hat nichts mit dem Klassiker von Claudio Fragasso aus dem Jahr 1990 zu tun. Ein mächtiger Troll erwacht – und stürzt ganz Norwegen ins Chaos. Fetzt eh ordentlich.