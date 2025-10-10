Watchlist: Best of Streaming TV

Eine vielversprechende Thriller-Miniserie aus England, ein Wiedersehen mit unserer aktuellen Lieblings-Botschafterin Kate Wyler und ihren "diplomatischen Beziehungen" und neuer Serienstoff aus Korea, Thailand, Mexiko und Spanien. Das bringt die ganze, bunte Welt ins Wohnzimmer.

"The Iris Affair" Ab 16. 10., Sky/WOW, Thriller, Miniserie, 8 Folgen: „Luther“-Showrunner Neil Cross serviert uns eine geniale Codeknackerin, die einen Philantropen in Teufels Küche bringt. Mit „GoT“-Liebling Kristofer Hivju, Tom Hollander, Niamh Alga.

"Diplomatische Beziehungen" Ab 16. 10., Netflix, Politthriller, Staffel 3, 10 Folgen: US-Botschafterin Kate Wyler (Keri Russell) steht vor neuen Herausforderungen, als Grace Penn überraschend zur US-Präsidentin gewählt wird – und internationale Spannungen eskalieren.

"Typhoon Family" Ab 11. 10., Netflix, Familiendrama, Staffel 1, 16 Folgen: Neuer Stoff aus dem Streaming-Boomland Korea: Während der Finanzkrise von 1997 erbt ein sorgloser bis leichtsinniger Sohn das angeschlagene Familienunternehmen seines Vaters.

"Niemand sah uns gehen" Ab 15. 10., Netflix, Thriller/Drama, Miniserie, 5 Folgen: Die mexikanische Serie basiert auf der wahren Geschichte einer Mutter, deren Ehemann ihre Kinder entführt und ins Ausland verschleppt. Sie behauptet sich gegen gesellschaftliche Stigmatisierung und persönliche Tragödien.

"Everybody Loves Me When I'm Dead" Ab 14. 10., Netflix, Krimi/Drama, Spielfilm: Harte Bandagen aus Thailand. Zwei Bankangestellte stehlen Geld von einem unbeanspruchten Konto einer verstorbenen Frau und geraten dabei ungewollt in die kriminelle Unterwelt von Pattaya. Und die hat es in sich!