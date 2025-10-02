Watchlist: Best of Streaming TV
Die spannendsten neuen Serien und Staffeln für die Woche vom 4. bis zum 11. September.
Abenteuer im Frankreich der Renaissance, asiatischer Horror, solide Spannung vom Macher der "Blacklist"-Erfolgsserie - und Keira Knightly in Lebensgefahr auf einer Luxus-Yacht. Was will man eigentlich mehr?
"Néro"
Ab 8. 10., Period Drama/Action, Miniserie, 8 Folgen:
Südfrankreich, 1504. Auftragsmörder Néro ist auf der Flucht vor mächtigen Feinden und versucht, seine Tochter zu retten. Schließlich steht er vor einer schrecklichen Entscheidung.
"Remnick"
Ab 10.10., Apple+, Thriller/Action, Staffel 1, 10 Folgen:
Jason Clarke als Marshal Frank Remnick, der einen Gefangenentransport in Alaska überwachen soll – was sich als ausgesprochen schwierig erweist. Von Blacklist-Macher Jon Bokenkamp.
"The Woman in Cabin 10"
Ab 10.10., Netflix, Thriller/Mystery, Spielfilm, 92 Minuten:
Reisejournalistin Lo Blacklock (Keira Knightley) wird auf einer Luxuskreuzfahrt Zeugin eines Mordes. Die Besatzung zweifelt an ihrer Glaubwürdigkeit. Nach dem Bestseller von Ruth Ware.
"Resident Alien"
Ab 8.10., Sky/WOW, Sci-Fi/Comedy, Staffel 4, 10 Folgen:
Sci-Fi trifft Kleinstadt-Satire: Alan Tudyk spielt einen Außerirdischen, der als Arzt in Colorado untertaucht. Ausgerechnet Alaska trifft auf Dr. Who mit einer Prise Men in Black. Durchaus unterhaltsam.
"Boots"
Ab 9.10., Netflix, Coming-of-Age/Comedy-Drama, Staffel 1, 8 Folgen:
Ein Rekrut landet im Marine-Corps und navigiert durch Drill, Hierarchien und seine Sexualität. Klingt ein wenig wie eine queere Variante von Ein Offizier und Gentleman. Ist aber doch lustiger.
➤ Hier mehr lesen: Womanizer-Erfinder Michael Lenke: "Orgasmus ist ein Grundrecht!"
"The Resurrected"
Ab 9.10., Netflix, Mystery/Horror, Staffel 1, 9 Folgen:
Zwei Mütter erwecken mithilfe okkulter Mittel einen Betrüger, der ihre Töchter ins Verderben gestürzt hat, und decken dabei unheimliche Geheimnisse auf. Düsterer Mix aus Rachethriller, Familienmelodram und Horror.
Kommentare