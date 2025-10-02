Watchlist: Best of Streaming TV

Abenteuer im Frankreich der Renaissance, asiatischer Horror, solide Spannung vom Macher der "Blacklist"-Erfolgsserie - und Keira Knightly in Lebensgefahr auf einer Luxus-Yacht. Was will man eigentlich mehr?

"Néro" Ab 8. 10., Period Drama/Action, Miniserie, 8 Folgen:

Südfrankreich, 1504. Auftragsmörder Néro ist auf der Flucht vor mächtigen Feinden und versucht, seine Tochter zu retten. Schließlich steht er vor einer schrecklichen Entscheidung.

"Remnick" Ab 10.10., Apple+, Thriller/Action, Staffel 1, 10 Folgen:

Jason Clarke als Marshal Frank Remnick, der einen Gefangenentransport in Alaska überwachen soll – was sich als ausgesprochen schwierig erweist. Von Blacklist-Macher Jon Bokenkamp.

"The Woman in Cabin 10" Ab 10.10., Netflix, Thriller/Mystery, Spielfilm, 92 Minuten:

Reisejournalistin Lo Blacklock (Keira Knightley) wird auf einer Luxuskreuzfahrt Zeugin eines Mordes. Die Besatzung zweifelt an ihrer Glaubwürdigkeit. Nach dem Bestseller von Ruth Ware.

"Resident Alien" Ab 8.10., Sky/WOW, Sci-Fi/Comedy, Staffel 4, 10 Folgen:

Sci-Fi trifft Kleinstadt-Satire: Alan Tudyk spielt einen Außerirdischen, der als Arzt in Colorado untertaucht. Ausgerechnet Alaska trifft auf Dr. Who mit einer Prise Men in Black. Durchaus unterhaltsam.

"Boots" Ab 9.10., Netflix, Coming-of-Age/Comedy-Drama, Staffel 1, 8 Folgen:

Ein Rekrut landet im Marine-Corps und navigiert durch Drill, Hierarchien und seine Sexualität. Klingt ein wenig wie eine queere Variante von Ein Offizier und Gentleman. Ist aber doch lustiger.