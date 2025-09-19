Watchlist: Best of Streaming TV

Costiera - First Look
Die spannendsten neuen Serien und Staffeln für die Woche vom 20. bis 27. September.

Andreas Bovelino

19.09.25

Die Woche wird bunt - und auch ein bissl brutal. Wir freuen uns auf Jesse Williams (Grey's Anatomie) endlich einmal ohne Arztkittel - dafür vor der atemberaubenden italienischen Amalfi-Küste, gediegenen Grusel in der Miniserie "Wayward" - und natürlich jede Menge Blut und Beuschel mit den Superhelden-Schülern von "Gen V"!

"Hotel Costiera"

Premiere am 24.9, Amazon Prime, Miniserie,  6 Folgen
Jesse Williams spielt einen Ex-Marine, der an der Amalfiküste Hotelgäste beschützt – bis eine Entführung alles ins Chaos stürzt. Italienisches Flair trifft auf düstere Thriller-Action.  

"Gen V"

Seit  17.9, Amazon Prime, Staffel 2,  8 Folgen
Zurück an der Godolkin University für künftige Superhelden: Neue Intrigen, neue Supes, alte Feindschaften. Supercoole  Unterhaltung mit Jaz Sinclair, Chance Perdomo und „The Boys“-Gastauftritten von Starlight & Co. 

"Wayward"

Premiere am 25.9, Netflix, Miniserie,  8 Folgen
In einer abgelegenen Einrichtung für Jugendliche verschwinden Dinge – und Menschen. Düstere Geheimnisse bringen Gänsehautspannung. Mit Mae Martin, Toni Collette, Patrick J. Adams. 

Marvel Zombies

 Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh und Simu Liu leihen den animierten Darstellern ihre Stimmen

Marvel Zombies

Premiere am 24.9, Disney+, Miniserie,  4 Folgen 
Avengers als Zombies – von Scarlet Witch bis Captain America. Blutig-animierte Mini-Serie mit den Originalstimmen aus dem MCU. Mit den Stimmen von Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh und Simu Liu. 

"World War Shoe: Adidas vs. Puma" Miniserie

Disney+ “World War Shoe: Adidas vs. Puma" Miniserie

"World War Shoe: Adidas vs. Puma"

Premiere am 24.9, Disney+, Miniserie Doku, 3 Folgen
Die zerstrittenen Dassler-Brüder machen aus Herzogenaurach ein globales Schlachtfeld. Spannend aufbereitete Doku über die Rivalität hinter Adidas und Puma – mit Stars wie Beckham, Bolt und Zidane.   

"Alice in Borderland"

Premiere am 25.9, Netflix, Staffel 3, 6 Folgen
Arisu und Usagi werden erneut in tödliche Spiele gezwungen – diesmal noch gefährlicher, noch persönlicher. Japans Megahit geht ins große Finale. Regisseur Shinsuke Sato sorgt erneut für cineastische Spannung.

