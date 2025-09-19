Watchlist: Best of Streaming TV

Die Woche wird bunt - und auch ein bissl brutal. Wir freuen uns auf Jesse Williams (Grey's Anatomie) endlich einmal ohne Arztkittel - dafür vor der atemberaubenden italienischen Amalfi-Küste, gediegenen Grusel in der Miniserie "Wayward" - und natürlich jede Menge Blut und Beuschel mit den Superhelden-Schülern von "Gen V"!

"Hotel Costiera" Premiere am 24.9, Amazon Prime, Miniserie, 6 Folgen

Jesse Williams spielt einen Ex-Marine, der an der Amalfiküste Hotelgäste beschützt – bis eine Entführung alles ins Chaos stürzt. Italienisches Flair trifft auf düstere Thriller-Action.

"Gen V" Seit 17.9, Amazon Prime, Staffel 2, 8 Folgen

Zurück an der Godolkin University für künftige Superhelden: Neue Intrigen, neue Supes, alte Feindschaften. Supercoole Unterhaltung mit Jaz Sinclair, Chance Perdomo und „The Boys“-Gastauftritten von Starlight & Co.

"Wayward" Premiere am 25.9, Netflix, Miniserie, 8 Folgen

In einer abgelegenen Einrichtung für Jugendliche verschwinden Dinge – und Menschen. Düstere Geheimnisse bringen Gänsehautspannung. Mit Mae Martin, Toni Collette, Patrick J. Adams.

Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh und Simu Liu leihen den animierten Darstellern ihre Stimmen ©Marvel

Marvel Zombies Premiere am 24.9, Disney+, Miniserie, 4 Folgen

Avengers als Zombies – von Scarlet Witch bis Captain America. Blutig-animierte Mini-Serie mit den Originalstimmen aus dem MCU. Mit den Stimmen von Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh und Simu Liu.

Disney+ “World War Shoe: Adidas vs. Puma" Miniserie ©Disney

"World War Shoe: Adidas vs. Puma" Premiere am 24.9, Disney+, Miniserie Doku, 3 Folgen

Die zerstrittenen Dassler-Brüder machen aus Herzogenaurach ein globales Schlachtfeld. Spannend aufbereitete Doku über die Rivalität hinter Adidas und Puma – mit Stars wie Beckham, Bolt und Zidane.