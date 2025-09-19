Watchlist: Best of Streaming TV
Die spannendsten neuen Serien und Staffeln für die Woche vom 20. bis 27. September.
Die Woche wird bunt - und auch ein bissl brutal. Wir freuen uns auf Jesse Williams (Grey's Anatomie) endlich einmal ohne Arztkittel - dafür vor der atemberaubenden italienischen Amalfi-Küste, gediegenen Grusel in der Miniserie "Wayward" - und natürlich jede Menge Blut und Beuschel mit den Superhelden-Schülern von "Gen V"!
"Hotel Costiera"
Premiere am 24.9, Amazon Prime, Miniserie, 6 Folgen
Jesse Williams spielt einen Ex-Marine, der an der Amalfiküste Hotelgäste beschützt – bis eine Entführung alles ins Chaos stürzt. Italienisches Flair trifft auf düstere Thriller-Action.
"Gen V"
Seit 17.9, Amazon Prime, Staffel 2, 8 Folgen
Zurück an der Godolkin University für künftige Superhelden: Neue Intrigen, neue Supes, alte Feindschaften. Supercoole Unterhaltung mit Jaz Sinclair, Chance Perdomo und „The Boys“-Gastauftritten von Starlight & Co.
"Wayward"
Premiere am 25.9, Netflix, Miniserie, 8 Folgen
In einer abgelegenen Einrichtung für Jugendliche verschwinden Dinge – und Menschen. Düstere Geheimnisse bringen Gänsehautspannung. Mit Mae Martin, Toni Collette, Patrick J. Adams.
Marvel Zombies
Premiere am 24.9, Disney+, Miniserie, 4 Folgen
Avengers als Zombies – von Scarlet Witch bis Captain America. Blutig-animierte Mini-Serie mit den Originalstimmen aus dem MCU. Mit den Stimmen von Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh und Simu Liu.
"World War Shoe: Adidas vs. Puma"
Premiere am 24.9, Disney+, Miniserie Doku, 3 Folgen
Die zerstrittenen Dassler-Brüder machen aus Herzogenaurach ein globales Schlachtfeld. Spannend aufbereitete Doku über die Rivalität hinter Adidas und Puma – mit Stars wie Beckham, Bolt und Zidane.
➤ Hier mehr lesen: Womanizer-Erfinder Michael Lenke: "Orgasmus ist ein Grundrecht!"
"Alice in Borderland"
Premiere am 25.9, Netflix, Staffel 3, 6 Folgen
Arisu und Usagi werden erneut in tödliche Spiele gezwungen – diesmal noch gefährlicher, noch persönlicher. Japans Megahit geht ins große Finale. Regisseur Shinsuke Sato sorgt erneut für cineastische Spannung.
Kommentare