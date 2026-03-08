Eine famose Rachel Weisz stürmt mit ihrem ebenso witzigen wie giftigen "Erotik-Drama" Vladimir (Miniserie) gerade die Streaming-Charts. Völlig zurecht. Eine andere Serie könnte ihr durchaus zur Konkurrenz werden: DTF St. Louis, Jason Batemans (Ozark!) neuester Streich in dem er gemeinsam mit David Habour (Stranger Things) in einer typisch amerikanischen Vorstadt auf allerlei Abwege gerät. Durchaus auch sexueller Natur. Oder vor allem. Geht's auch ohne Sex? Natürlich, Daredevil, War Machine und Die Waffenruhe bringen mehr oder weniger seriöse Action, Eine Million Minuten jede Menge Gefühl - und mit Banlieusards läuft eines der erfolgreichsten französischen Sozialdramen der letzten Jahre. Für jeden was dabei also.

"Daredevil: Born Again“ Disney+, Superhelden/Crime, Staffel 2, 9 Folgen: Matt Murdock kehrt als Anwalt und Vigilant zurück. Düster, urban – deutlich härter als andere Marvel-Formate. Machtkampf mit Wilson Fisk inklusive. Charlie Cox, Vincent D'Onofrio.

„DTF St. Louis“ HBO, Drama/Dramedy, Staffel 1, 8 Folgen: Eine Vorstadt-Gemeinschaft, bröckelnde Ehen, soziale Ambitionen und unterschwellige Spannungen – mit schwarzem Humor und psychologischer Schärfe erzählt. Von und mit Jason Bateman (Ozark!). Ebenfalls mit an Bord: Everybody's Lieblings-Sheriff David Harbour aus "Stranger Things"!

„Vladimir“ Netflix, Drama, Miniserie, 8 Folgen: Eine Literaturprofessorin entwickelt eine obsessive Faszination für einen jüngeren Kollegen. Macht, Begehren und Selbsttäuschung verschwimmen – Drama mit toxischer Dynamik. Mit der fantastischen Rachel Weisz. Intelligent, witzig, giftg. Super.

„Heartbreak High“ Netflix, Coming-of-Age, Staffel 3, 8 Folgen: Letzte Staffel der populären Young Adult Serie, die mit einem „dramatischen Höhepunkt“ enden soll, wie es angekündigt wurde. Teenager zwischen Identitätsfragen, Sexualität und Freundschaft. Modern, divers, emotional direkt.

„Ghosts“ HBO, Sitcom, Staffel 5, 22 Folgen: Einer der intelligenteren Vertreter des aussterbenden Genres „Sitcom“ meldet sich zurück. In alter Stärke. Die schrulligen Geister im Landhaus mischen sich weiter ins Leben der Lebenden ein – verlässlich charmant und warmherzig.

"War Machine" Netflix, Action, Spielfilm, 106 Min.: Rekruten einer Elite-Soldaten-Einheit geraten in einen Konflikt mit einer außerirdischen, überlegenen Kriegsmaschine. Militärische Härte und Ausbildner-Schikanen treffen auf Alien-Bedrohung. Mit Alan Richardson und Dennis Quaid!

"Eine Million Minuten" Netflix, Drama, Spielfilm, 125 Min.: Eine Familie führt ein Bilderbuchleben. Bis die Tochter sich mehr Zeit mit den Eltern wünscht. Ein radikal verändertes Lebenstempo führt die Familie auf eine lange Reise. Emotionaler deutscher Kinoerfolg.

"Die Waffenruhe" Netflix, Historisches Drama, Spielfilm, 151 Min.: Im spanischen Bürgerkrieg stehen sich zwei Gruppen Soldaten unerbittlich gegenüber. Bis sie in einem russischen Gulag landen. Unter Extrem-Bedingungen müssen sie lernen, miteinander auszukommen.