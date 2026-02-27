Karl Urban (The Boys) läuft in einem Piratenabenteuer zur Höchstform auf, Kate Blanchett macht absolut aberwitzig gemeinsame Sache mit Kevin Hart und Jack Black, Kurt Russell kämpft gegen Monster, Russel Crowe kämpft um sein Gedächtnis, mit "Woman of the Hour" kommt ein absolut verstörender True-Crime-Serienkiller im hippen Retro-Gewand auf uns zu - diese Woche wird wirklich ultraspannend. Und ja, endlich gibt's auch den heiß ersehnten zweiten Teil der aktuellen Bridgerton-Staffel. Gute Unterhaltung für jeden Geschmack.

"Lost Women of Alaska“ HBO, True Crime/Doku, Miniserie, 4 Folgen: In abgelegenen Regionen Alaskas verschwinden Frauen – oft indigener Herkunft – spurlos. Reale Fälle, strukturelles Behördenversagen, die Suche nach Antworten. Von Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer.

„The Bluff“ Amazon Prime, Action/History, Spielfilm, 104 Min.: Eine Piratin wird von ihrer Vergangenheit eingeholt, als ein mysteriöses Artefakt auftaucht. Seeschlachten, Intrigen und Kolonialmachtpolitik mit Karl Urban („The Boys“) und Priyanka Chopra Jonas.

„Borderlands“ Amazon Prime, Sci-Fi/Comedy, Spielfilm, 102 Min.: Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black auf einem anarchischen „Roadtrip“ durch eine Galaxie voller Monster, Söldner und intergalaktischer Konzerne. Sie sollen die Tochter eines Industriellen retten.

„Monarch: Legacy of Monsters“ Apple TV+, Sci-Fi/Action, Staffel 2, 10 Folgen: Die geheime Organisation Monarch versucht, die globale Bedrohung durch Godzilla zu kontrollieren. Politische Machtkämpfe innerhalb der Organisation verzögern den Kampf gegen neue Monster. Mit Kurt Russell.

„In the Blink of an Eye“ Disney+, Sci-Fi/Drama, Spielfilm, 98 Min.: Nach einem globalen Zeitphänomen erleben Menschen plötzlich alternative Versionen ihrer eigenen Zukunft – in Sekundenbruchteilen. Eine Wissenschaftlerin versucht herauszufinden, wie „real“ diese Versionen sind. Mit Kate McKinnon.

"Good Fortune" WOW/Sky, Comedy, Spielfilm, 102 Min.: Ein tollpatschiger Schutzengel greift ins Leben eines chronisch erfolglosen Mannes ein – mit katastrophalen Folgen. Charmanter Hollywood-Spaß mit hochkarätigem All-Star Cast: Keanu Reeves, Aziz Ansari, Seth Rogen, Sandra Oh.

"Sleeping Dogs" Netflix, Thriller/Crime, Spielfilm, 111 Min.: Ein ehemaliger Detective mit Gedächtnisverlust wird mit einem alten Mordfall konfrontiert, der ihn selbst betreffen könnte. Langsam kehren seine Erinnerungen zurück. Mit Russell Crowe.

"Bridgerton" Netflix, History/Romance Staffel 3.2, 4 Folgen: Die gesellschaftlichen Intrigen rund um Penelope Featherington und Colin Bridgerton spitzen sich zu. Alte Geheimnisse kommen ans Licht, ein Skandal droht die Londoner Gesellschaft zu erschüttern.