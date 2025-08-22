Das Phantom der Oper in der Hofburg

Eine große Liebesgeschichte in den Katakomben der Pariser Oper: Das Musical „Das Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber ist ein Meisterwerk voller Romantik und Tragik und mit beeindruckender Musik. Mehr als 160 Millionen Besucher in 58 Ländern sahen die Geschichte des Phantoms und seiner Liebe zur jungen Sängerin Christine bereits – ein Phänomen.

Musical bei der KURIER freizeit.live

Die Vereinigten Bühnen holten das Stück nach Wien zurück. Am Raimund Theater war die spektakuläre Neuproduktion des Werks ein eindrucksvoller Publikumserfolg und die Kritiker waren begeistert. Davon kann man sich auch bei der KURIER freizeit.live in der Wiener Hofburg bei einem exklusiven Auftritt überzeugen. Die Darsteller Anton Zetterholm („Das Phantom“), Lisanne Clémence Veeneman (Christine Daaé) und Roy Goldman („Raoul, Victomte de Chagny“) präsentieren einen Auszug aus dem Stück, inklusive vier Liedern – am Samstag, 20.9. um 12 Uhr im Zeremoniensaal.