46-216109261
Freizeit/Zeitgeist

Das Phantom der Oper in der Hofburg

Das berühmteste Musical der Welt, das derzeit im Raimund Theater gezeigt wird, begeistert am 20.9. bei der KURIER freizeit.live.

Alexander Kern

von Alexander Kern

22.08.25

Eine große Liebesgeschichte in den Katakomben der Pariser Oper: Das Musical „Das Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber ist ein Meisterwerk voller Romantik und Tragik und mit beeindruckender Musik. Mehr als 160 Millionen Besucher in 58 Ländern sahen die Geschichte des Phantoms und seiner Liebe zur jungen Sängerin Christine bereits – ein Phänomen. 

Musical bei der KURIER freizeit.live

Die Vereinigten Bühnen holten das Stück nach Wien zurück. Am Raimund Theater war die spektakuläre Neuproduktion des Werks ein eindrucksvoller Publikumserfolg und die Kritiker waren begeistert. Davon kann man sich auch bei der KURIER freizeit.live in der Wiener Hofburg bei einem exklusiven Auftritt überzeugen. Die Darsteller Anton Zetterholm („Das Phantom“), Lisanne Clémence Veeneman (Christine Daaé) und Roy Goldman („Raoul, Victomte de Chagny“) präsentieren einen Auszug aus dem Stück, inklusive vier Liedern – am Samstag, 20.9. um 12 Uhr im Zeremoniensaal.

46-216109259
©VBW/Deen van Meer
46-216108659
©VBW
46-216109263
©VBW/Deen van Meer

Tolles Programm in der Hofburg

Die KURIER freizeit.live in der Hofburg begeistert am 20. und 21. September mit Kabarett-Auftritten, Live-Talks, Showeinlagen sowie Gourmet-Erlebnissen, einem Mode-Corner und mehr. Zwei Tage mit hochkarätigem Liveprogramm auf zwei Bühnen, exklusiven offenen Masterclasses und inspirierenden Erlebnisstationen. Plus: ein hochwertiges Goodie-Bag. Jetzt Tickets sichern!

46-217498843

Edles Ambiente: Die KURIER freizeit.live findet in der Wiener Hofburg statt

©Hofburg Vienna

Samstag, 20. September, und Sonntag, 21. September, jeweils von 10 bis 17 Uhr, in der Wiener Hofburg, Heldenplatz, 1010 Wien. Das Programm wird laufend erweitert! Änderungen vorbehalten. Zeitplan & Tickets auf freizeitlive.at

Alexander Kern

Über Alexander Kern

Geboren in Wien, war Chefredakteur verschiedener Magazine und stand im Gründungsteam des Seitenblicke Magazins des Red Bull Media House. 12 Jahre Chefreporter bzw. Ressortleiter Entertainment. Schrieb für 110%, das Sport- und Lifestyle-Magazin von Die Presse. Seit 2020 Redakteur der KURIER Freizeit mit Reportagen, Kolumnen, Texten zu Kultur, Gesellschaft, Stil, Reise und mehr. Hunderte Interviews, von Beyoncé und Quentin Tarantino über Woody Allen und Hugh Grant bis Jennifer Lopez und Leonardo DiCaprio sowie in der deutschsprachigen Kulturszene. Reportagen vom Filmfestival Cannes bis zur Fashionweek Berlin. Liebt Kino, Literatur und Haselnusseis.

