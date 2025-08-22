Das Phantom der Oper in der Hofburg
Das berühmteste Musical der Welt, das derzeit im Raimund Theater gezeigt wird, begeistert am 20.9. bei der KURIER freizeit.live.
Eine große Liebesgeschichte in den Katakomben der Pariser Oper: Das Musical „Das Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber ist ein Meisterwerk voller Romantik und Tragik und mit beeindruckender Musik. Mehr als 160 Millionen Besucher in 58 Ländern sahen die Geschichte des Phantoms und seiner Liebe zur jungen Sängerin Christine bereits – ein Phänomen.
Musical bei der KURIER freizeit.live
Die Vereinigten Bühnen holten das Stück nach Wien zurück. Am Raimund Theater war die spektakuläre Neuproduktion des Werks ein eindrucksvoller Publikumserfolg und die Kritiker waren begeistert. Davon kann man sich auch bei der KURIER freizeit.live in der Wiener Hofburg bei einem exklusiven Auftritt überzeugen. Die Darsteller Anton Zetterholm („Das Phantom“), Lisanne Clémence Veeneman (Christine Daaé) und Roy Goldman („Raoul, Victomte de Chagny“) präsentieren einen Auszug aus dem Stück, inklusive vier Liedern – am Samstag, 20.9. um 12 Uhr im Zeremoniensaal.
Tolles Programm in der Hofburg
Die KURIER freizeit.live in der Hofburg begeistert am 20. und 21. September mit Kabarett-Auftritten, Live-Talks, Showeinlagen sowie Gourmet-Erlebnissen, einem Mode-Corner und mehr. Zwei Tage mit hochkarätigem Liveprogramm auf zwei Bühnen, exklusiven offenen Masterclasses und inspirierenden Erlebnisstationen. Plus: ein hochwertiges Goodie-Bag. Jetzt Tickets sichern!
Samstag, 20. September, und Sonntag, 21. September, jeweils von 10 bis 17 Uhr, in der Wiener Hofburg, Heldenplatz, 1010 Wien. Das Programm wird laufend erweitert! Änderungen vorbehalten. Zeitplan & Tickets auf freizeitlive.at
