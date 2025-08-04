Michael Niavarani bittet in der Hofburg zur Märchenstunde

Was kann man noch wissen, wenn man niemandem mehr glauben kann? Wartet die Wahrheit darauf wachgeküsst zu werden? Und findet der Prinz der Vernunft sein Pferd nicht? Das Kabarett Simpl mit Michael Niavarani erkunden es! Und zwar im neuen Programm „Märchen ohne Ende“. Doch noch bevor die Revue am 1. Oktober Premiere feiert, kommt sie in die Wiener Hofburg: Bei der KURIER freizeit.live geben Niavarani und das Simpl-Ensemble live auf der Bühne um 15 Uhr einen exklusiven Vorgeschmack auf die Show. Es darf gelacht werden!

Das neue Programm des Kabarett Simpl: "Märchen ohne Ende" ©Blickwerk - Manuel Zauner, Albert Winkler Grafik (c) Anais Heininger

Und zwar selbst dann, wenn ein amerikanischer Lügenbold der Welt den Untergang verordnet. Dem sei jedoch das bevor, was man einen „Wiener Schluss“ nennt, so Niavarani. Den befahl Kaiser Joseph II. hierzulande nämlich einmal: Alles muss gut ausgehen, komme was wolle – zumindest am Theater. Richtig gelesen: Österreich hat quasi das Happy End erfunden. Lustig und märchenhaft schön wird es, wenn am 20. und 21. September die KURIER freizeit.live in der Wiener Hofburg stattfindet und ein tolles Programm geboten wird. In Österreichs glamourösester Adresse begeistern neben Niavarani & dem Simpl weitere Kabarett-Auftritte, Live-Talks, Showeinlagen sowie Gourmet-Erlebnisse, Talks, Mode-Corner und mehr. Zwei Tage mit hochkarätigem Liveprogramm auf zwei Bühnen, exklusiven offenen Masterclasses sowie inspirierende Erlebnisstationen. Plus: ein hochwertiges Goodie-Bag.

Kaiserliches Ambiente: Die KURIER freizeit.live findet in der Wiener Hofburg statt ©Hofburg Vienna