Showrunner: Die Architekten unserer Sehnsüchte

"Flug 815“ – alles begann mit einem Absturz. Lost (2004) ließ nicht nur ein Flugzeug, sondern auch die bis dahin klaren Rollen im Fernsehen explodieren. Denn bei allem Hype um die schöne Evangeline Lilly und die Frage, ob sie sich nun für den braven Dr. Jack oder den schlitzohrigen Sawyer entscheiden wird, sprach man doch plötzlich mehr über den Mann hinter den gehirnverknotenden Rätseln und irren Geschehnissen der Serie: Damon Lindelof.

Der hatte zuvor Serien wie Crossing Jordan und Nash Bridges produziert. Gute Unterhaltung, solide gemacht und durchaus beliebt – aber so etwas wie Lost hatte niemand von ihm vermutet. Doch so wurde der Showrunner zum neuen Star – und 20 Jahre später sind seine Kollegen es, die unsere Sehgewohnheiten prägen.

Damon Lindelof, legendärer Showrunner und Serien-Erfinder (Lost, The Leftovers, Watchmen) ©APA/AFP/SUZANNE CORDEIRO

Die Weltenbauer Jonathan Nolan ist ein Paradebeispiel. Gemeinsam mit Lisa Joy schuf er in Westworld eine künstliche Intelligenz-Parabel, die zu Recht als „neues Game of Thrones“ gefeiert wurde. Wir wurden in eine fantastische Welt voll versklavter Androiden, überheblicher Menschen und perfekt ausgesuchter Shakespeare-Zitate entführt: „Hell is empty and all the devils are here.“ Nolan ist produktionstechnisch allerdings nicht als Sparmeister bekannt und so zog HBO nach der vierten Staffel leider den Stecker.

Dass sein ebenfalls großartiges Peripheral schon nach der ersten Staffel abgesetzt wurde, hat nichts mit den Quoten zu tun, sondern mit dem Autorenstreik, der 2023 die Studios lahmlegte. Doch jetzt ist der kleine Bruder von Oscar-Preisträger Christopher Nolan wieder voll im Geschäft: Mit Fallout konzipierte er eine der erfolgreichsten Serien des Jahrzehnts. Und die Fans fiebern schon dem 17. Dezember entgegen, wenn's für Lucy und den Guhl im Wasteland endlich weitergeht.

Auch David Benioff und D.B. Weiss haben uns mit Game of Thrones eine eigene Welt beschert – und die Art, wie wir Serien sehen, für immer verändert. Acht Staffeln lang regierten sie mit Intrigen, Gewalt und Drachen die Popkultur. Auch, wenn die letzte Staffel bei vielen Fans für Unmut sorgte ... Aktuell sind sie mit 3 Body Problem wieder im Rennen.

Die Visionäre Damon Lindelof selbst hat nach Lost mit The Leftovers erneut Maßstäbe fürs Fernsehen gesetzt – und mit Watchmen die vielleicht klügste Comic-Adaption aller Zeiten geschaffen. Visionäre wie er denken Serien größer als nur in Staffeln. Auf seine neue Comic-Serie Lanterns (u.a. mit Kelly Macdonald), die 2026 ins Fernsehen kommen soll, darf man mehr als nur gespannt sein.

Vince Gilligan wiederum setzte Maßstäbe in epischer Charakterentwicklung: Breaking Bad und Better Call Saul gelten als moderne Klassiker. Aktuell arbeitet er an einem geheimen Projekt für Apple TV+, das, obwohl niemand etwas Konkretes darüber weiß, bereits für Aufregung sorgt.

Am „Cowboy“ Taylor Sheridan sind schon allein die Dimensionen, in denen er denkt, visionär. Aus der modernen Western-Serie Yellowstone zimmerte er in wenigen Jahren ein ganzes Universum. Keinesfalls übertrieben, mittlerweile sind sieben (!) Spin-offs bereits produziert oder zumindest in fortgeschrittener Planung: „1883“, „1923“, „1944“, „Y: Marshals“, „The Madison“, „6666“, „Rio Palo" Um seine vielen Projekte filmisch umsetzen zu können, hat Sheridan sich in Texas eines der größten Studios der USA bauen lassen, in dem er vier Serien gleichzeitig produzieren kann. Und dass er keinesfalls "nur" Cowboys kann, bewies er mit dem Drehbuch zum Thriller Sicario. Und ganz aktuell mit der Action/Thriller Serie Special Ops: Lioness (Netflix).

Die Realisten Ryan Murphy ist das Chamäleon der Branche. Aber was er auch angreift, ist handwerklich perfekt gemacht – und erfolgreich: Glee, American Horror Story, Dahmer, alles aus seiner Feder, alles Hits. Mal schrill, mal düster, immer markant. Shonda Rhimes bewegt sich ähnlich souverän zwischen Krankenhausdramen (Grey’s Anatomy) und Netflix-Großproduktionen (Bridgerton). Ihre Kompetenz in der Umsetzung unterschiedlichster Stoffe macht ihre Produktionen zu globalen Serienmarken. Jesse Armstrong wiederum schuf mit Succession eine Serie, die fast dokumentarisch wirkt – und gleichzeitig Shakespeare im Medienkapitalismus inszeniert. Großes Kino, schnörkellos gemacht. Und egal ob Visionär, Realist oder Weltenbauer – die Showrunner sind mit ihren Serien die Architekten unserer Sehnsüchte.

Unbestrittene Queen of Drama: Shonda Rhimes ©APA/AFP/ANDREA RENAULT