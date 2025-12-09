Was "Fallout"-Star Ella Purnell aus ihrem Burnout lernte

Als idealistische Lucy auf der Suche nach ihrem Vater ist sie das Herz der Serie: Ella Purnell als Heldin in einer Welt nach dem Atomkrieg in „Fallout“. Bekannt ist die Engländerin aus Filmen wie „Maleficent – Die dunkle Fee“, „Die Insel der besonderen Kinder“ oder der Erfolgsserie „Sweetpea“.

Sie haben in Ihrer Karriere viel erlebt. Sie arbeiten, seit Sie zwölf sind, haben mit Tim Burton gedreht, in Kassenschlagern gespielt. Aber Sie litten auch unter psychischen Problemen und einem Burnout. Was haben Sie über Selbstfürsorge in Ihrer Branche gelernt?

Ich habe gelernt, wie wichtig eine gute Work-Life-Balance ist. Man sollte sich genügend Ruhetage gönnen. Mein Leben in den vergangenen Jahren hat sich ziemlich verändert. Arbeit ist nicht alles, es bestimmt nicht mehr mein ganzes Leben und meine Identität.

Wie halten Sie es heute?

Ich liebe meinen Job und er bedeutet mir alles, aber er ist nicht das Einzige für mich. Mein Leben muss wichtiger sein als meine Arbeit. Ich brauche meine Lieben, meine Freunde, Familie und Hobbys. Und persönliche Ziele, die nicht nur mit der Arbeit zu tun haben. Es hat lange Zeit gedauert, bis ich das erkannt und auf mein Bauchgefühl gehört habe. Aber jetzt bin ich so weit.