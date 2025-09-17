Downton-Abbey-Auktion: Ein Requisit brachte überraschend 250.000 Euro

Zum Kino-Finale der Serien- und Film-Reihe Downton Abbey wurden 267 Kleider und Requisiten für eine große Auktion aussortiert. 120 Kleider, Accessoires und Requisiten wurden im Versteigerungshaus Bonhams in Londons edler Bond Street vorab ausgestellt. Besucher von überall auf der Welt seien gekommen, um die Exponate unter die Lupe zu nehmen, freute sich Bonhams. Das Auktionshaus erwartete schon im Vorfeld, dass das Interesse groß sein könnte, denn seit Mitte September läuft der dritte und letzte Downton-Film „Downton Abbey: Das große Finale“.

"The Crown"-Rekordergebnis wurde pulverisiert Am Dienstag, den 16. September, war es dann soweit und die Exponate kamen unter den Hammer. Das Ergebnis pulverisierte den bisherigen Rekord der "The Crown"-Auktion. Die Serie um Queen Elizabeth II. hatte im Februar neue Standards gesetzt und brachte mit fast zwei Millionen Euro das Dreifache des erwarteten Erlöses. Darüber kann Bonhams nur lachen. Bieter aus 44 Ländern schalteten sich zu, alle 267 Exponate wechselten den Besitzer. Vom Auto bis zum Brautkleid wurde der sechsfache Preis erzielt, der erwartet wurde. 1.735.744 Pfund (2.000.315 Euro) waren Film- und Serienfans die Schätze von "Downton Abbey" wert.

Wirklich überraschend war allerdings das am teuersten versteigerte Requisit. Obwohl auch das Familienauto der Granthams oder das Hochzeitskleid von Lady Mary aus blass-pfirsichfarbenem Chiffon mit antiker Spitze versteigert wurden, war es das Dienstbotenglockenbrett, das das meiste Geld brachte. Ziehen oben die Herrschaften an der Klingel, um die Dienerschaft zu rufen, läutet unten in den Dienstbotenquartieren ein Glöckchen. Natürlich war das auch in Downton Abbey der Fall. Die Wand wurde von den Setdesignern der Serie angefertigt und wurde auf 5.000 bis 7.000 Pfund geschätzt.

Das hat Bonhams wohl den Enthusiasmus der Fans unterschätzt. Der Auktionshammer fiel schließlich bei umgerechnet 249.269,53 Euro (216.300 Pfund), dem rund 35-fachen des Schätzpreises.

Michelle Dockery als Lady Mary trug das Hochzeitskleid in Season 3, Episode 1. Schätzpreis war 3.000 - 5.000 Pfund (3.457 Euro bis 5.762 Euro)

Das Hochzeitskleid von Lady Mary brachte bei der Auktion 23.040 £

Dame Maggie Smith als Violet Crawley

Der Gehstock von Violet Crawley, Dowager Countess of Grantham (Maggie Smith): Verkauft für 28.160 £ oder 32.452 Euro (Schätzpreis: 500 £ - 700 £).

The Downton Abbey "Klingelwand" hatte eine Schätzwert von £5,000 - £ 7,000 und erziehlte das Rekordergebnis des Tages.

216.300 £ oder 249.270 Euro, das ca. 35-fache ihres Schätzpreises zahlte ein Fan für die Klingelwand

Das Familienauto der Familie Crawley

Das Auto der Familie Grantham, ein Sunbeam 20/60 PS Saloon von 1925. Verkauft für 190.900 £ oder 219.998 Euro (Schätzpreis: 25.000–30.000 £).

Ein signiertes Drehbuch von Downton Abbey, Staffel 1, Folge 1. Carnival Film & Television Ltd, 2010. Verkauft für 24.320 £ oder 28.027 Euro (Schätzung: 600 – 800 £).

Eine Filmklappe, die bei der Produktion des Films Downton Abbey: Das Finale verwendet wurde. Verkauft für 9.600 £ oder 11.063 Euro (Schätzung: 1.000 £ - 1.500 £).

Ein großer Dinnergong aus Eiche und Messing aus der späten viktorianischen Zeit. Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts, erworben von der Abteilung für Bühnendekoration für den dritten Film, Downton Abbey: Das große Finale. Verkauft für 28.160 £ (Schätzpreis: 500 - 700 £).