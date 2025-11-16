Diese Bücher würde Cornelius Obonya nie hergeben

Er ist Regisseur, Film- und Theaterschauspieler und mit der Regisseurin Carolin Pienkos verheiratet. Da ist von vornherein klar, dass Cornelius Obonyas Bücherregale nicht klein ausfallen. „Ich habe unendlich viele Arbeitsbücher und meine Frau ebenso. Wir führen fast getrennte Bibliotheken. Wir lieben Bücher, aber vermutlich haben wir einfach zu viele“, sagt er lachend.

Was Obonya unter Arbeitsbüchern versteht, ist fast alles, was man zum Arbeiten für Bühne oder Film braucht: Dramen, Lyrik, theoretische Texte. Daneben gibt es jede Menge Sachbücher. „Ich bin ein richtiger Geschichtsfreak“, gesteht er. Gesamtausgaben und Reclam im Hause Obonya und Pienkos Von seiner im Mai verstorbenen Mutter Elisabeth Orth hat er umfangreiche Gesamtausgaben geerbt: Lessing, Schiller, Goethe, Shakespeare. Dazu leuchtet es gelb: „Ich dachte immer, ich hätte beeindruckend viele Reclamhefte – bis ich meine Frau kennengelernt habe.“

Ein Ausschnitt aus dem Bücherregal von Schauspieler und Regisseur Cornelius Obonya. ©Privat

Bleibt da überhaupt noch Zeit fürs Lesen zur reinen Erquickung? Natürlich. „Manchmal stehe ich extra früh auf, um fünf oder halb sechs“, sagt er. Und manchmal zieht er sich auf besonders stille Orte zurück. So wie viele andere auch. „Ich lese ganz klassisch auf der Toilette. Der Fortschritt ist da zwar nur absatzweise, aber man kommt voran.“ Diese Werke hat auch Cornelius Obonya nicht ganz gelesen Bei aller Liebe zu klassischer Lektüre: Manche Werke hat er noch nie vollständig gelesen. Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften, zum Beispiel. Wie viele andere auch. „Man kennt Ausschnitte, Zitate, und das, was darüber geschrieben wurde. Das macht ein befreites Lesen schwierig. Aber irgendwann will ich das nachholen.“ James Joyces Ulysses hat er, wie so viele, ebenfalls noch nicht vollendet.