Kaum hat der Sommer begonnen, hat er uns schon fest im Griff – Hitzealarm inklusive! Für die gewünschte Abkühlung sorgen aber keinesfalls nur Klimaanlage, Ventilator und Co., sondern auch die passende Einrichtung. Wie man sich sein Zuhause kühl trickst:

Leichte Stoffe lassen die Räume atmen. Accessoires wie Ventilatoren im Retro-Look, Schilfrollos oder kühlende Gadgets, wie ein Brunnen kombinieren Funktion mit Stil. Tipp: Pflanzen wie Farn oder Aloe vera verbessern das Raumklima und sehen dabei auch noch gut aus. Maritime Dekoration verspricht zudem eine optische Abkühlung samt Urlaubsfeeling . So bleibt's daheim angenehm cool – selbst bei 30 Grad!

Tricks gegen die Hitze in Schlafzimmer & Co.

Die rein optische Abkühlung reicht aber an manchen Tagen einfach nicht aus. Daher hier effektive und einfache Tipps gegen die Hitze in der Wohnung oder dem Haus.

Das Wichtigste zuerst: Fenster tagsüber geschlossen halten! So paradox es klingen mag – wer bei großer Hitze lüftet, holt sich nur warme Luft in die Wohnung. Stattdessen sollte man alle Fenster, Türen und wenn möglich auch Rollläden oder Vorhänge geschlossen halten. Besonders effektiv sind außenliegende Jalousien oder Hitzeschutzfolien, die einen Großteil der Sonnenstrahlen abfangen, bevor sie überhaupt ins Zimmer gelangen. Erst in den kühlen Morgen- und Abendstunden lohnt es sich, alle Fenster zu öffnen und für Durchzug zu sorgen – idealerweise auf gegenüberliegenden Seiten der Wohnung.