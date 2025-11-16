von Ingrid Greisenegger Der „Orange Gebänderte Schwefelfalter“ lebt hier, auch der „Julia Falter“ (der – in freier Wildbahn – die Tränen von Kormoranen und Schildkröten trinkt wegen des Salzgehalts) und der „Blaue Morpho“. An die 300 Schmetterlinge sind es. Diesen Tropenbewohnern hat man 1998 in einem Trakt des historischen Palmenhauses im Wiener Burggarten einen möglichst naturnahen Lebensraum errichtet. Dieser erinnert an einen Dschungel, mit kleinen Wasserfällen und Teichen, die zum feuchten Klima beitragen. Ursprünglich war hier der Wintergarten des Kaisers, dann ein Depot für Dekorpflanzen, die man zum Beispiel für Bälle verlieh.

Welcome to the Jungle Jetzt betreten wir einen viel besuchten Schmetterlingszoo. Den Dschungel, in den wir eintauchen, bilden Pflanzen, wie wir sie auch in privaten Wohnräumen halten: Kroton, Hibiskus, Schefflera, Gummibaum. Aber auch Raritäten, wie der Ravenala-Baum, der wohl zu groß wäre für zu Hause. Blütenpflanzen produzieren Nektar, man braucht sie als Hauptnahrungsquelle für die Schmetterlinge. Aufgestellt sind auch kleine Obstteller, an denen sich manche Schmetterlingsarten bedienen. Und dann gibt es noch die Futterpflanzen. Jede Art hat ihre Eigenen. Die Eier werden ausschließlich auf einer Pflanzenart abgelegt und auch die Raupe ernährt sich nur von deren Blättern.

Schädlingskontrolle. Gartenmeisterin Renate Kröll mit Gerd Koch, Leiter der Bundesgärten. ©Ingrid Greisenegger

Wir gärtnern traditionell, wie man es früher gemacht hat. Das ist eben Biogärtnern.“

Gerd Koch, Leiter der Österreichischen Bundesgärten

Schädlingsbekämpfung, aber bitte BIO Doch wo es Pflanzen gibt, da sind auch sie bald da: die Pflanzenschädlinge. Im Schmetterlinghaus werden die Blatt- und Wollläuse, die Thripse und Spinnmilben aber nicht mit chemisch-synthetischen Pestiziden in Schach gehalten, sondern mit den Mitteln der Natur. „Schmetterlinge reagieren extrem sensibel auf Gifte“, sagt Gärtnermeisterin Renate Kröll über ihre Schützlinge, „deshalb verwenden wir auch ausschließlich Pflanzen aus eigenem Bestand, um ganz sicherzugehen.“ Täglich wird auf Schädlingsbefall hin kontrolliert und in Absprache mit dem österreichischen Unternehmen „biohelp Garten & Bienen“, das schon 30 Jahre damit im Geschäft ist, einen Schädlingsbekämfungsfahrplan erstellt. Dabei werden Nützlinge gegen Schädlinge eingesetzt. Das heißt, dass man zum Beispiel Australische Marienkäfer aussetzt, auf deren Speiseplan die unwillkommenen Wollläuse stehen. „Wir gärtnern traditionell, wie man es früher gemacht hat. Das ist eben Biogärtnern,“ sagt Gerd Koch, der Leiter der Österreichischen Bundesgärten, zu denen auch das Palmenhaus gehört, „wir setzen auf Vorbildwirkung.“

Florfliegenlarve beim Verspeisen einer Blattlaus und australischer Marienkäfer im Einsatz gegen eine Wolllaus. ©Dusan; Alexey Protasov/IStockphoto