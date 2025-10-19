Horoskop der Woche: Krebse brauchen Abwechslung
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 19.10 - 26.10.2025
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter freizeit.at.
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Ihr seid realistisch, zielstrebig und gründlich – eine starke Kombination. Doch achtet darauf, euch nicht zu verausgaben. Wer sich Pausen gönnt, bleibt länger leistungsfähig. Wenn ihr eure Energie gezielt einsetzt, könnt ihr in dieser Woche große Fortschritte erzielen.
Tipp der Woche: Weniger Druck, mehr Fokus – so bleibt ihr auf Erfolgskurs.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
iele neue Möglichkeiten eröffnen sich, doch nicht jede davon ist die richtige. Prüft Chancen mit Weitblick und denkt langfristig. Wenn ihr spontan, aber strategisch handelt, profitiert ihr nachhaltig. Eine klare Sicht hilft euch, das Wesentliche zu erkennen.
Tipp der Woche: Überlegt handeln statt impulsiv – das bringt Stabilität.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Ihr wollt für alle da sein – das ist liebenswert, kann aber anstrengend werden. Achtet darauf, eure eigenen Grenzen nicht zu übergehen. Sagt ruhig Nein, wenn es euch zu viel wird. Nur wer sich selbst schützt, kann anderen wirklich helfen.
Tipp der Woche: Selbstfürsorge ist kein Luxus – sie ist eure wichtigste Aufgabe.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Manchmal braucht ihr ein Machtwort, manchmal Ruhe – das richtige Maß zählt. Wenn ihr besonnen auftretet, wirkt das professionell und stärkt zugleich eure Position im Team. Wer ruhig bleibt und fair handelt, sorgt für ein respektvolles Miteinander und Lösungen statt Konflikte.
Tipp der Woche: Gelassenheit zeigt mehr Stärke als Lautstärke.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Diese Woche lohnt es sich, nicht sofort Stellung zu beziehen. Lasst euch Zeit, um Situationen klar zu beurteilen, bevor ihr handelt. Ein kühler Kopf und Geduld bringen mehr als impulsives Vorgehen. So könnt ihr Dinge konstruktiv und sachlich klären – und dabei Eindruck hinterlassen.
Tipp der Woche: Ruhe bewahren, auch wenn’s brennt – das wirkt doppelt stark.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Beruflich kann es turbulent werden. Unvorhergesehene Veränderungen wirbeln eure Pläne durcheinander, aber ihr habt die Flexibilität, damit umzugehen. Wer gelassen bleibt, reagiert souverän und kann sogar Vorteile daraus ziehen. Lasst euch nicht stressen – mit einem klaren Kopf kommt ihr gut durch.
Tipp der Woche: Flexibilität ist euer Joker – nutzt ihn bewusst.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Mars bringt euch auf Trab. Ihr braucht frische Impulse und Abwechslung, sonst wird euch der Alltag zu eintönig. Unternehmt etwas Neues, belebt euer Freizeitprogramm und lasst Routine hinter euch. So kommt Schwung in euer Leben – und auch in eure Beziehungen.
Tipp der Woche: Jede neue Erfahrung bringt Energie – traut euch, etwas auszuprobieren.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Die Sterne stehen auf Aufbruch! Ihr verspürt Lust auf Neues, habt Kraft und Motivation, um Herausforderungen anzugehen. Jetzt ist die Zeit, ehrgeizige Projekte zu starten. Besonders im Job eröffnen sich Chancen, die euch weiterbringen können.
Tipp der Woche: Setzt auf Tatkraft – wer mutig beginnt, wird belohnt.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Anstatt euch zu verzetteln, konzentriert euch auf eure eigentlichen Aufgaben. Wenn ihr Verantwortung übernehmt, werdet ihr dafür belohnt. Lasst Nebenschauplätze links liegen – so bleibt ihr ruhig und fokussiert. Euer Einsatz zahlt sich aus, sobald ihr euch auf das Wesentliche besinnt.
Tipp der Woche: Energie folgt der Aufmerksamkeit – richtet sie auf das, was zählt.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Empathie und Diplomatie sind eure stärksten Werkzeuge. Mit einem offenen Ohr und echtem Interesse könnt ihr viel bewirken. Selbst wenn ihr euch nicht sofort durchsetzt, erreicht ihr langfristig mehr durch Verständnis und Respekt. Diese Woche geht es um Miteinander statt Gegeneinander.
Tipp der Woche: Einfühlungsvermögen ist euer Schlüssel zum Erfolg.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Ihr habt jede Menge Tatendrang, doch Tempo allein bringt euch nicht ans Ziel. Setzt auf strategisches Vorgehen und plant sorgfältig. Begeisterung ist gut, aber Entscheidungen wollen überlegt sein. Wenn ihr Herz und Kopf in Einklang bringt, erreicht ihr mehr, als ihr denkt.
Tipp der Woche: Leidenschaft mit Struktur – das ist euer Erfolgsrezept.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Geduld ist gefragt. Manche Projekte brauchen Zeit, um zu reifen. Bleibt dran, auch wenn die Fortschritte klein wirken – sie sind trotzdem da. Wer an seiner Vision festhält, wird am Ende belohnt. Eure Ausdauer macht sich bezahlt, auch wenn andere schon aufgegeben haben.
Tipp der Woche: Nicht Tempo, sondern Beständigkeit führt zum Ziel.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
