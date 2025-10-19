Horoskop der Woche: Krebse brauchen Abwechslung

Ihr wollt für alle da sein – das ist liebenswert, kann aber anstrengend werden. Achtet darauf, eure eigenen Grenzen nicht zu übergehen. Sagt ruhig Nein, wenn es euch zu viel wird. Nur wer sich selbst schützt, kann anderen wirklich helfen.

Tipp der Woche: Selbstfürsorge ist kein Luxus – sie ist eure wichtigste Aufgabe.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Manchmal braucht ihr ein Machtwort, manchmal Ruhe – das richtige Maß zählt. Wenn ihr besonnen auftretet, wirkt das professionell und stärkt zugleich eure Position im Team. Wer ruhig bleibt und fair handelt, sorgt für ein respektvolles Miteinander und Lösungen statt Konflikte.

Tipp der Woche: Gelassenheit zeigt mehr Stärke als Lautstärke.