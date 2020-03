Großzügig: 9400 Dollar Trinkgeld wegen Corona

Auch in den USA werden Lokale und Geschäfte geschlossen, um COVID-19 nicht zu verbreiten. Die Restaurantbetreiber stehen vor schweren Zeiten. Dass es einige mitfühlende und großzügige Landsleute gibt, beweist ein offenbar gut situiertes Paar aus Houston/Texas. Die zwei Gäste gaben kurz vor der Schließung eines Lokals 9400 Dollar Trinkgeld auf ihre 90 Dollar-Rechnung. Die Gäste zahlten 1900 Euro in bar, den Rest mit Kreditkarte.

Auf die Rechnung schrieben sie: „Nehmt das Trinkgeld, um euch die nächsten paar Wochen über Wasser zu halten.“

Die nette Geste machte Lokalchef Louis Galvan via CNN publik. “Sie haben Trinkgeld für das gesamte Küchen- und Servicepersonal hinterlassen.” 30 Angestellte hat Galvan im "Irma’s Southwest".

Die Angestellten freut's, die nun 300 Dollar pro Nase erhalten. Für 15 Tage sind Restaurants in den USA zunächst geschlossen. Bis dahin will Galvan seine Mitarbeiter normal weiter bezahlen und mit Lieferservice Geld verdienen. Aber auch er merkt an: „Aus 15 Tagen können auch 150 werden, das weiß ja jetzt noch niemand.“