Top 5: Wildkräuter-Menüs

Hier bereitet man sie großartig zu:



1., SAZIANI STUB’N

Der junge Harald Irka ist nicht nur einer der kreativsten Küchenchefs im ganzen Land, er hat auch einen beispielhaft schönen Kräutergarten in den Weingärten zur Verfügung. Ganz große Wildkräuter-Küche mit ganz feinen Nuancen, spannend!



8345 Straden 42,

Tel: 03473/86 51,

Sa 12-13.15, Di-Sa 18-20,

www.neumeister.cc



2., GASTHAUS STOCKER

Gerda Stocker kennt sich wirklich aus. Sie veranstaltet Wildkräuter-Kurse, macht Wildkräuter-Wanderungen, kocht Wildkräuter-Pestos und -Chutneys. Und in ihrem herrlichen Gasthaus gibt es sie auch immer in unterschiedlichster Zubereitung.



2860 Lembach 11,

Tel: 02646/2288,

Do-So 11.30-14.30, 18-20.30,

www.gasthaus-stocker.at



3., KUPFERDACHL

Einer der großen Geheimtipps südlich von Wien: Seit einigen Jahren wird in diesem idyllisch gelegenen Landhotel von jungen Köchen ganz ausgezeichnet kreativ, saisonal und regional gekocht. Unter anderem mit Wildkräutern.



2801 Katzelsdorf, Eichbüchl 23,

Tel: 02622/78 236,

Mi-Fr 16-21, Sa, So 11-15, Sa 17-21,

www.kupfer-dachl.at



4., STEINSCHALERHOF

1.000 verschiedene Pflanzen auf fast 50.000 Quadratmeter. Das sind die eindrucksvollen Eckdaten des Kräutergartens von Familie Weiss. Es gibt Wildkräuter-Salate, -Pestos, -Spinat, Brennnessel-Tascherl und Wildkräuter-Desserts.



3203 Rabenstein an der Pielach, Warth 20,

Tel: 02722/22 81,

Mo-So 12-14, 18-20,

www.steinschaler.at



5., WEINHANDWERK

Und auch in Wien kann man das frische Grün genießen: Martin Strobl und Věra Vyškovsky verarbeiten Vogelmiere, Giersch & Co aus ihrem Weingarten zu Salaten, Aufstrichen, Chutneys und noch anderen Buschenschank-Spezialitäten.



Wien 21, Senderstr. 27,

Tel: 0680/401 41 51,

Fr, Sa 14-20, So, Fei 12-20,

www.weinhandwerk.at



