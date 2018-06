Top 5: Restaurants im Park

1., MEIEREI STADTPARK

Das „Zweitlokal“ des Steirereck liegt traumhaft: Blick auf die prachtvolle Jugendstil-Wienfluss-Regulierung und den Stadtpark, dazu feinste Wiener Küche à la Steirereck. Das Frühstück ist Kult, unbedingt reservieren.



Wien 3, Am Heumarkt 2a,

Tel: 01/713 31 68,

Mo-Fr 8-23, Sa, So 9-19,

www.steirereck.at



2., PALMENHAUS

Der Burggarten mag nicht besonders groß sein, architektonisch ist er eine Pracht. Und auf der Terrasse des Palmenhaus-Restaurants lässt er sich besonders schön erleben: feine Szene-Küche mit kreativem Witz, tolle Weinkarte.



Wien 1, Burggarten/Albertina,

Tel: 01/533 10 33,

Mo-Fr 10-24, Sa 9-24, So, Fei 9-23,

www.palmenhaus.at



3., VOLKSGARTEN PAVILLON

Hier ist es eher der Heldenplatz, der die Szene prägt, aber den wunderschönen Volksgarten nebenan spürt man zumindest. Abends gibt’s hier ambitioniertes BBQ, Achtung: jeden Dienstag „Techno Café“-Veranstaltung.



Wien 1, Volksgarten,

Tel: 01/532 09 07,

Mo-So 11-2 (bei Schönwetter),

www.volksgarten-pavillon.at



4., LANDTMANN’S JAUSENSTATION

Auf 160 Hektar des Schönbrunner Schlossgartens gibt’s viele Lokale. Die ehemalige Meierei im Kronprinzengarten (vom Café Landtmann bespielt) ist die hübscheste.



Wien 13, Schlosspark Schönbrunn/Kronprinzengarten,

Tel: 01/241 00-380,

Mo-Fr ab 10, Sa, So ab 9 bis Parksperre,

www.landtmann-jausenstation.at



5., CAFÉ-RESTAURANT AUGARTEN

Der Ort ist prachtvoll, nachdem das ambitionierte „Décor“ vor einiger Zeit scheiterte, gibt man’s jetzt bescheidener. Die Ankündigung „Kronländer-Küche“ ist nicht ernst gemeint, es gibt solide gutbürgerliche Küche.



Wien 2, Obere Augartenstr. 1,

Tel: 01/211 24 400,

Mo-So 9-22,

www.augarten.at/restaurant



florian.holzer@kurier.at