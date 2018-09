Top 5: Museumslokale in Wien

1., DO & CO ALBERTINA

Der Name ist Programm: Hier gibt es hochprofessionell zubereitete und an den Tisch gebrachte, mediterran-asiatisch-wienerische Küche. Und die Terrasse mit Blick

auf Burggarten und Oper ist der Extra-Bonus.



Wien 1, Albertinapl. 1,

Tel: 01/532 96 69,

Mo-So 9-24,

www.doco.com



2., SALONPLAFOND

Fernseh-Starkoch Tim Mälzer ist zwar längst über alle Berge, der SalonPlafond deshalb aber nicht schlechter: grandiose Location im Saal des MAK, unkomplizierte Szeneküche, entspannte Atmosphäre.



Wien 1, Stubenring 5,

Tel: 01/226 00 46,

Mo-So 10-24,

www.salonplafond.wien



3., CORBACI

Das schönste Lokal im ganzen Museums Quartier findet man im Trakt des Architekturzentrums: orientalische Fliesen werden hier mit farbenfrohem Szene-Mobiliar kombiniert, dazu moderne

Wiener Küche. Absoluter Traum-Gastgarten.



Wien 7, Museumspl. 1/Architekturzentrum,

Tel: 0664/73 63 00 36,

Mo-Do 11-23, Fr-So 11-23.30, Fei 11-24,

www.corbaci.at



4., AGGYS

Nur auf den ersten Blick schaut das Aggys im Wien Museum wie ein gewöhnliches Museums-Buffet aus. Denn Alexander Afrough macht nicht nur göttlichen Kaffee, sondern auch die besten Sandwiches und den besten Caesar Salad der Stadt.



Wien 1, Karlspl. 8/Wien Museum,

Tel: 0664/424 74 21,

Di-So 10-18,

www.aggys.at



5., CAFÉ LEOPOLD

Das jüngste Kind im Reigen der MQ-Lokale. Im Juni 2017 übernahmen die Leute vom Szene-Asiaten „Ra’mien“ das Café, gestalteten um und bieten hier nun Sushi, Curry, Gyoza und sogar ein bisschen authentische China-Küche an.



Wien 7, Museumspl. 1/Leopold-Museum,

Tel: 01/522 23 91,

Mo-So 9.30-24,

www.cafeleopold.wien



florian.holzer@kurier.at