Top 5: Lese-Cafés

1., BABETTE’S

Babette’s ist in doppelter Hinsicht Weltklasse: Das beste Gewürz-Sortiment des Landes und die beste Auswahl an Kochbüchern, in denen man auch schmökern kann. Und: Top-Tagesgerichte.



Wien 1, Am Hof 13,

Tel: 01/533 66 85,

Mo-Fr 11-19, Sa 10.30-17,

www.babettes.at



2., GUSTL KOCHT

Ein ehemaliges Kino, das in ein sympathisches Lokal umgestaltet wurde. Mit Kinder-Spielzimmer, mit Bio-Küche, deren Rezepte teils aus Osteuropa stammen, und mit einer kleinen Bibliothek.



Wien 3, Erdbergstr. 21,

Tel: 01/712 01 51,

Mo-So 8-24,

www.gustl-kocht.at



3., CAFÉ DER PROVINZ

Einer der charmantesten Orte der Josefstadt: ein urgemütliches Café, in dem man die besten Crêpes Wiens bekommt, dazu französische Weine und Bücher des eigenen „Verlags der Provinz“.



Wien 8, Maria-Treu-G. 3,

Tel: 01/944 22 72,

Mo-So 8-23,

www.cafederprovinz.at



4., PHIL

Im extravaganten Szene-Café kann man so einiges machen: Platten, Bücher und Videos kaufen, in Büchern schmökern, alte Möbel kaufen oder einfach darauf sitzen und tollen Pellini-Kaffee trinken.



Wien 6, Gumpendorfer Str. 10-12,

Tel: 01/581 04 89,

Mo 17-1, Di-So 9-1,

www.phil.info



5., COFEBA

Graz hat ja viele Cafés, in denen Bücher eine Rolle spielen, das Cofeba ist das unmittelbarste von ihnen: Man bringt ein gebrauchtes Buch und kann sich dafür ein anderes mitnehmen. Und vegetarisch essen.



8010 Graz, Goethestr. 42,

Tel: 0677/612 51 231,

Mo-Fr 9-20



