Top 5: Kulinarische Pop-ups

1., WEYRINGER SEEHÄUSL

Ein paar Mal pro Jahr schließen Emanuel und Susanne Weyringer ihr Dreihauben-Restaurant und kochen an ungewöhnlichen Orten. Am 1. Juli etwa in ihrem Häuschen am See, und zwar zum Thema „Jedermann“. Reservierung!



5302 Henndorf am Wallersee, Fenning 7a,

1. Juli 2019 18.30,

www.weyringer-wallersee.at



2., FREILUFT

Die vielleicht spektakulärste Location Wiens wird nach Jahrzehnten endlich wieder bespielt! Das aufgelassene Café im 14. Stock des Hochhauses Herrengasse dient bis Ende August als Bar, die besten Cocktailbars in Wien wechseln sich da oben ab.



Wien 1, Herreng. 6-8,

Tel: 0664/885 75 662,

13.6. bis 31.8. Mo-Sa 16-23,

www.freiluft.bar



3., USUS IM SCHAUSPIELHAUS

Patrick Müller hat mit Pop-ups Erfahrung. Sein aktuelles Projekt ist das Theaterbuffet im Schauspielhaus, gekocht wird nach jeweiligem Angebot, von 19 bis 21.30 schließt das

Lokal ab und zu, weil es Teil der Aufführung ist.



Wien 9, Porzellang. 15,

Di-Sa 16-23.45,

www.facebook.com/ususimschauspielhaus



4., STELLAS

Das sympatische Grill-Bistro, das vergangenen Herbst aus der Symbiose der Restaurants „Gaumenspiel“ und „ St. Ellas“ entstand, hat über den Sommer einen großartigen Gastgarten in einer Baulücke eröffnet – das etwas andere Stadt-Gefühl.



Wien 7, Zieglerg. 54,

01/526 11 08,

Mo-Fr 17-23,

www.stellas.at



5., HELDENBAR

Mit dem Mai hatte die Pop-up-Bar vor dem Weltmuseum am Heldenplatz zwar wettermäßig wenig Glück, hoffentlich klappt’s jetzt öfter: In toller Location gibt’s Bowls, Cocktails, Aperitivo und Musik, Öffnungszeiten richten sich nach dem Wetter.



Wien 1, Heldenplatz/Weltmuseum,

Tel: 0664/885 75 662,

www.facebook.com/heldenbar.wien



