Top 5: Kulinarische Oster-Ausflüge

1., SULMTALER

Die Sulmtaler sind die wahrscheinlich edelste Hühnerrasse Österreichs, nehmen es mit den berühmten Bresse-Hühnern auf. Hier werden sie gezüchtet und hier bekommt man auch die sagenhaft guten Eier. Unbedingt vorbestellen!



Gertrude Strohmaier,

8444 St. Andrä-Höch, Fantsch 17,

Tel: 0664/431 46 86,

www.sulmtaler.at



2., WILDKRÄUTER

Gerda Stocker ist nicht nur eine der besten Wirtinnen Niederösterreichs, sie ist auch ausgebildete Kräuterpädagogin. Regelmäßig veranstaltet sie Wildkräuter-Lehrpfade und -Kochkurse. Und zu Ostern gibt’s Oster-Spezialitäten.



2860 Lembach 11,

Tel: 02646/2288,

Mo-Fr nach Reservierung, Sa, So ganztägig,

www.gasthaus-stocker.at



3., OSTERSCHINKEN

Nirgendwo ist der Osterschinken besser als in der Weststeiermark. Die Tour beginnt im Café Lex (Osterpinzen kaufen!), dann zu Lernpaß und zum Schinken-Guru Kollar-Göbl.



Café Lex,

8510 Stainz, Hauptpl. 19,

www.cafelex.at,

Lernpaß,

8510 Stainz, Rassach 29,

www.bauernspezialitaeten-lernpass.at,

Kollar-Göbl,

8530 Deutschlandsberg, Hauptpl. 10,

www.kollar-goebl.at



4., ZIEGENFRISCHKÄSE

Jetzt fressen die Ziegen das erste Grün, das macht ihre Milch besonders köstlich. In Mandls Ziegenhof kann man die sympathischen Tiere beobachten und ihren wunderbaren Käse kaufen, auf Vorbestellung gibt’s Führungen.



Mandl’s Ziegenhof,

2813 Lichtenegg, Pengersdorf 7,

Tel: 0676/94 44 963,

Mi-Sa 10-17,

www.ziegenhof.at



5., KIRSCHBLÜTEN

Mit Glück blühen die Kirschbäume genau jetzt, was den Kirschblütenweg (Jois-Donnerskirchen) reizvoll macht.



Essen: Kloster am Spitz & Gut Purbach;

Kirsch & Co: Strohmayer. Kloster am Spitz, 7083 Purbach, Waldsiedlung 2, www.klosteramspitz.at, Gut Purbach, Purbach, Hauptg. 64, www.gutpurbach.at, Genussquelle Strohmayer, 7091 Breitenbrunn, Prangerstr. 49, www.genussquelle.at



