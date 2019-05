Top 5: Kreativ-Eis am Land

1., EISL EIS

An dieser Location könnte man wahrscheinlich auch ganz normales Eis gut verkaufen. Das Eisl-Eis wird am Seegut Eisl am Wolfgangsee aber aus biologischer Schafmilch gemacht. Und dann noch Sorten wie Heidelbeer-Rosmarin, innovativ und großartig!



5020 Salzburg, Getreideg. 22,

Tel: 0670/608 62 12,

Mo-So 12-18,

www.eisl-eis.at



2., BUBURUZA EIS

Andreas Resch bereicherte die Altstadt von Steyr schon vor ein paar Jahren mit seinen wirklich außergewöhnlichen Kreationen. Und was soll man sagen: Seine Ideen werden immer besser! Maiwipferl, Yuzu, Aloe Vera, rosa Schokolade …



4400 Steyr, Enge G. 16,

Tel: 0660/66 36 185,

Mo-Sa 11-19, So 13-18,

www.buburuzaeis.com



3., EISDIELER

Schon das Design des Eisdieler-Salons macht klar, was hier Sache ist: kompromisslose Kreativität. Gut, Namen wie „Magic Unicorn“, „Black Androgyn“ oder „Süßer Stoff“ lassen vielleicht ein paar Fragen offen, aber das ist ja auch lustig.



4020 Linz, Promenade 9,

Mo-So 11-22,

www.eisdieler.at



4., SAX EIS

Graz ist eine Gelato-Stadt, und von den vielen ausgezeichneten Eissalons ist der Sax wahrscheinlich der „kreativste“: Sesam-Honig, Safran-Pinie, Ricotta-Heidelbeere und alle Sorten der „Eis-Steirerin“ Petra Großschädl sind ohne Zusatzstoffe.



8010 Graz, Sporg. 13,

Tel: 0699/14 15 13 75,

Mo-So 9-21,

www.saxeis.at



5., BACHINGER

Auf den ersten Blick ein Traditionsbetrieb mit Konditorei, Patisserie und eben auch Eis seit vier Generationen. Aber gerade beim Eis blitzen die modernen Ideen durch, seien es Bio-Aronia-Eis, Nougat-Marillen-Eisknödel oder Schoko-Zitrone-Chili.



3071 Böheimkirchen, Marktpl. 5,

Tel: 02743/22 51,

Mo-Sa 8-20, So 9-20,

www.bachinger-eis.at



