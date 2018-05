Top 5: Hinterhof-Gastgärten

1., SCHREINERS GASTWIRTSCHAFT

Sagen wir so: Viel besser kann ein Gastgarten nicht sein. Eine liebevoll gepflegte Hof-Idylle mitten im grauen 7. Bezirk, die von Thomas Schreiner mit appetitlich modernisierter Wiener Küche bespielt wird.



Wien 7, Westbahnstr. 42,

Tel: 0676/475 40 60,

Di-Fr 18-24,

www.schreiners.cc



2., ZUM ALTEN FASSL

Gut Ding braucht Weile. Und dem Gastgarten des Alten Fassl wurde seine Zeit gegeben, um zu einer grünen, blühenden Hinterhof-Oase werden zu dürfen. Ein optimaler Gastgarten, dazu gibt’s Wiener Küche auf hohem Niveau.



Wien 5, Ziegelofeng. 37,

Tel: 01/544 42 98,

Mo-Fr 11.30-15, So, Fei 12-15, Mo-So 17-24,

www.zum-alten-fassl.at



3., MEIXNER’S GASTWIRTSCHAFT

Erstens: Die grandiose Küche von Berta Meixner; zweitens: die tolle Weinkarte, betreut und gepflegt von Karl Meixner; und drittens: dieser paradiesische Hinterhofgarten, aus dem man gar nicht mehr weg will.



Wien 10, Bucheng. 64,

Tel: 01/604 27 10,

Mo-Fr 11.30-14.30, 17.30-21.30,

www.meixners-gastwirtschaft.at



4., WOLFSBERGER

Ein absoluter Geheimtipp im tiefen Ottakring: Karl Wolfsberger übernahm den Familien-Betrieb vor fast 25 Jahren, renovierte das alte Beisl geschmackvoll, kocht gutbürgerliche Küche mit besten Zutaten. Und: Traum-Garten!



Wien 16, Lienfelderg. 35,

Tel: 01/486 14 55,

Di-Sa 9-23,

www.gastwirtschaftwolfsberger.at



5., WEINSTUBE JOSEFSTADT

Eine Art Heuriger mitten in der Stadt. Und mit einem Baum-beschatteten, Efeu-bewachsenen Gastgarten-Dschungel in einer schmalen Fuge zwischen den Gründerzeithäusern. Hier existiert definitiv Raum für Genuss und Muße.



Wien 8, Piaristeng. 27,

Tel: 01/406 46 28,

Mo-So 16-24,

www.facebook.com/WeinstubeJosefstadt