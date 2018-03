Top 5: Gourmet-Festivals

1., WACHAU GOURMET-FESTIVAL

Der absolute Klassiker unter Österreichs köstlichen Festivals: Hier feiert sich die Haute Cuisine, hier arbeiten Top-Köche mit Star-Winzern, es gibt Lesungen, eine Weinmesse, Zigarren-Präsentationen, Musik.



Von 5.4. bis 19.4.,

www.wachau-gourmet-festival.at



2., WIRTSHAUSFESTIVAL FELIX

Ein neues Gourmet-Festival mit fantastischem Programm und einer Top-Location: An zehn Orten rund um den Traunsee gibt’s 32 Events, Musik, Fischmarkt, Streetfood, zehn Hauben-Köche und ein Wirtshaus-Pop up.



Traunsee,

von 13.4. bis 22.4.,

www.wirtshausfestival.at



3., CRAFT BIER FEST WIEN

Beim besten Bierfestival Österreichs stellen heuer 90 nationale und internationale Brauereien – von winzig bis riesig – aus, außerdem gibt’s einen Irland-Schwerpunkt mit irischem Whisky und jede Menge Streetfood.



Wien 3, Marx Halle, Karl-Farkas-G. 19,

am 11. und 12.5.,

Tagesticket € 8,–,

www.craftbierfest.at



4., GENUSSFESTSPIEL 2018

„Edel-Greißler“ Herwig Ertl bittet wieder einmal zur Tafelrunde: Elf der besten Winzer, Käser, Olivenöl-Macher, Brenner, Chocolatiers des Alpe-Adria-Raums zeigen, was sie können. Ein geselliger Abend unter Freunden.



9640 Kötschach-Mauthen, Hauptpl. 9,

am 23.6. ab 17,

€ 110,– p.P.,

www.genussfestspiele.at



5., WIENER GENUSS-FESTIVAL

Das Genuss-Festival der Organisation „Kulinarisches Erbe Österreich“ ist bereits köstliche Tradition: 190 Aussteller aus dem ganzen Land – Elite der heimischen Feinkost-Erzeuger – präsentieren ihre Spezialitäten.



Wien 1, Wiener Stadtpark,

11.5. 11-21,

12.5. 10-21,

13.5. 10-17,

www.genuss-festival.at



