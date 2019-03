Top 5: Genussfestivals

1., WACHAU GOURMET-FESTIVAL

Das Wachau Gourmetfestival findet zum 12. Mal statt, war das erste in Österreich und zählt mittlerweile zu den Top-Events in Europa: 40 Veranstaltungen, die besten Weine, die tollsten Köche. Sensationell.



Wachau,

28.3.-11.4.2019,

www.wachau-gourmet-festival.at



2., FELIX

Das Wirtshaus-Festival am Traunsee ist noch recht jung, das Programm kann sich aber sehen lassen: Innovative & weltoffene Wirtshausküche, „russische Nächte“ in einem Pop-up-Villenrestaurant, 38 kultur-gastronomische Veranstaltungen.



Traunsee,

22.3.-14.4.2019,

www.wirtshausfestival.at



3., SEE.ESS.SPIELE

27 Veranstaltungen, darunter Koch-Gastspiele ( Wini Brugger, Juan Amador) und lokale Größen, modernes Streetfood, Musik und Picknicks. Der Wörthersee ist heuer zum dritten Mal die Bühne für den Genuss.



Wörthersee,

26.4.-5.5.2019,

www.see-ess-spiele.com



4., GENUSSFESTSPIELE

„Genussgreißler“ Herwig Ertl ist schon ein Festival-Routinier, jedes Jahr lädt er die interessantesten Winzer, Olivenöl-Macher, Feinkost-Erzeuger und Genuss-Philosophen nach Kötschach-Mauthen. Absolut sehenswert.



Kötschach-Mauthen,

18.5.2019,

www.genussfestspiele.at



5., GENUSSFESTIVAL STADTPARK

Auch das Genussfestival im Wiener Stadtpark findet heuer zum 12. Mal statt, 190 heimische Top-Produzenten zeigen, was sie können. Eine gute Bestandsaufnahme der Leistungen des „Feinkostladens Österreich“.



Wien 3, Stadtpark,

10.-12.5.2019,

www.genuss-festival.at



florian.holzer@kurier.at