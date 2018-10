Top 5: Gansln rund um Wien

1., TAUBENKOBEL

Hier gibt’s zwei Gansl-Optionen: einerseits in der „ Greißlerei“ klassisch mit Rotkraut, Maroni und Erdäpfelknödel (Mi-So); andererseits am „Familien-Sonntag“ im Restaurant mit Suppe, konfiertem Magen, gebackener Leber etc.



7081 Schützen am Gebirge, Hauptstr. 33,

Tel: 02684/22 97,

21.10., 28.10., 4.11., 11.11.,

€ 68,– p.P.,

www.taubenkobel.at



2., ZUM LUSTIGEN BAUERN

Norbert Payr bereitet seine Tullnerfelder Weidegänse speziell zu: In Gansfett geschmort und dann à la minute knusprig gebraten. Dazu zweierlei Kraut und Erdäpfelknödel, vorher eine Ganslsuppe mit Gansl-Strudel.



3424 Zeiselmauer, Kirchenpl. 1,

Tel: 02242/704 24,

ab 24.10. Mi, Do 11-14, 18-23, Fr-So 11-23,

www.zumlustigenbauern.at



3., GASTHAUS GUTMANN

Im Gasthaus Gutmann, diesem wunderbaren Ort, den Klaus Gutmann vor zwei Jahren von seinen Eltern übernahm, kann man nicht nur Gansl essen, sondern auch lernen, das Gansl gut zu braten.

Der Kochkurs kostet 95 Euro.



3561 Zöbing, Heiligensteinstr. 32,

Tel: 02734/2334,

30.10. 18-22,

www.gasthaus-gutmann.com/kurse/



4., ALTES BRAUHAUS

Das Alte Brauhaus in Frauenkirchen hat sich unter seiner Vorbesitzerin einen Ruf als hervorragende, burgenländische Gansl-Adresse erarbeitet, der von den Nachfolgern mit großer Ambition aufrecht erhalten wird.



7132 Frauenkirchen, Kirchenpl. 27,

Tel: 02172/2217,

Mi-So 9-23,

www.altesbrauhaus.at



5., MIRLI

In dem stimmungsvollen Gasthäuschen im Wienerwald werden Trauntaler Weidegänse gebraten und klassisch mit Rotkraut und Erdäpfelknödeln serviert. Außerdem gibt’s Ganslmagen, Ganslleber-Pastete, Gansl-Suppe. Unbedingt reservieren!



3011 Tullnerbach, Heinratsberg 69,

Tel: 0664/222 31 31,

9.11.-11.11., 16.11.-18.11. 12-22,

www.mirli.at



