Top 5: Fisch-Lokale auf dem Land

1., RESTAURANT BOOTSHAUS

Das wahrscheinlich beste Fisch-Menü des Landes: Lukas Nagl & Team verarbeiten hier alles, was der Fischer aus dem Traunsee holt, sei es „Edelfisch“ oder Weißfisch. Süßwasserfisch wie nie zuvor, ein Erlebnis.



4801 Traunkirchen, Klosterpl. 4,

Tel: 07617/2216,

ab 29.3. Sa, So, Fei 12-14, Do-Mo 18-21,

www.dastraunsee.at/kulinarik/restaurant-bootshaus/



2., DIE FORELLE

Hannes Müller und Martin Nuart sind ein absolut geniales Top-Team, wenn’s darum geht, Dinge aus der unmittelbarsten Umgebung zum absoluten Genuss werden zu lassen. Besonders Fisch aus dem eiskalten Weißensee.



9762 Weissensee, Techendorf 80,

Tel: 04713/2356,

Di-Sa ab 18,

www.forellemueller.at/de/restaurant



3., SICHER

Seit Jahren schon ist Michael Sicher einer der versiertesten Fisch-Köche des Landes. Aus der eigenen Zucht kommen Top-Saiblinge, die Sichers beziehen aber auch Gutes aus der Umgebung. Absolutes Süßwasserfisch-Gourmet-Vergnügen.



9121 Tainach, Mühlenweg 2,

Tel: 04239/2638,

ab 11.4. Mi-Sa 11.30-14, 18-21.30,

www.sicherrestaurant.at



4., SEEPLATZL

Da Dietrich Mateschitz das Seehotel Grundlsee gehört und er seit 2018 auch die Fischzucht der Bundesforste gepachtet hat, geht der Fisch hier nie aus. Gut, denn Küchenchef Matthias Schütz kann damit was anfangen.



8993 Grundlsee, Mosern 22,

Tel: 03622/860 44,

Mi-Mo 12-21,

www.seehotelgrundlsee.at/de/das-seeplatzl/



5., FRANZ WIESMAYR

Der letzte Donaufischer verkauft seinen Fang nicht nur am Linzer Südbahnhof-Markt sondern ab Juni auch zweimal im Monat als genialen Steckerlfisch in seinem pittoresken Grill-Lokal mitten im Linzer Industriegebiet. Anrufen!



4020 Linz, Estermannstr. 11,

Tel: 0676/931 15 39,

zwei Donnerstage pro Monat



florian.holzer@kurier.at