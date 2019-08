Top 5: Essen am Wörthersee

1., SAAG

Das Seerestaurant Saag liegt nicht nur absolut großartig, es besitzt nicht nur die höchsten Restaurantwertungen, es ist wohl auch das beste Restaurant am See: bei Hubert Wallners kreativer Alpinküche trifft Hausmannskost Luxus und Kasnudl trifft Gänseleber.



9212 Techelsberg, Saag 11,

Tel: 04272/43 501,

So 10-14, Mi-Sa 18-21,

www.saag-ja.at



2., WERZER’S BADEHAUS

Es mag Seerestaurants mit höheren Bewertungen geben – aber nirgendwo sitzt man besser, romantischer als hier: Das wunderschön renovierte Badehaus aus den 20er-Jahren serviert klassische, liebevoll zubereitete gutbürgerlicher Küche.



9210 Pörtschach, Werzerpromenade 8,

Tel: 04272/22 31,

Mo-So12-21,

www.badehaus.werzer.at



3., LAKESIDE

Gibt es ein Lokal, das mehr „ Wörthersee“ ist als das Lakeside? Kaum. Hier ist der See ein bisschen Meer, hier ist Kärnten ein bisschen Adria. Und essen kann man auch recht gut, Sommerküche quer durch, vom Schnitzel bis Mango-Papaya-Salat.



9081 Reifnitz, Süduferstr. 104c,

Tel: 0664/430 09 90,

Mo-So 12-22,

www.lakesidelounge.at



4., STERNAD’S RESTAURANT PAVILLON

Das Haus mit dem spitzen Dach ist schon ein paar Jahre alt, gekocht wird hier allerdings zeitgemäße Szeneküche, die quasi nichts auslässt, was der trendige Esser schätzt, von Burger über Burrata bis Short Rib.



9220 Velden am Wörthersee, Seecorso 8,

Tel: 04274/51 109,

Mo-S0 11-22,

www.sternad-velden.at



5., SEERESTAURANT ROSE

Dieses Restaurant hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Man bekommt hier neben dem grandiosen Seeblick heimische und internationale Küche, wobei jedes Gericht den gewissen Kreativitäts-Kick hat.



9220 Velden/ Wörthersee, Südüferstr. 95,

Tel: 0664/449 62 82,

Mo-So 12-22 Uhr,

www.seerestaurantrose.at



