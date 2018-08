Top 5: Essen am Wörthersee

1., SAAG

Das Gourmetrestaurant ist nicht nur das höchstbewertete Lokal Kärntens, es liegt auch traumhaft. Und weil das Menü nicht ganz billig ist, wurde kürzlich ein Bistro mit Burger & Co eröffnet.



9212 Techelsberg, Saag 11,

Tel: 04272/43 501,

Mo-Do 17.30-22, Fr-So 11.30-14, 18-22,

https://www.saag-ja.at



2., LAKESIDE

Das Lakeside war der Pionier, hier saß man schon vor 15 Jahren am Bootssteg bei kühlen Getränken und lustiger Sommer-Küche. Das Design wurde besser, die Küche vielfältiger, der Charme blieb super.



9081 Reifnitz, Süduferstr. 104c,

Tel: 0664/43 00 990,

Mo-So 12-22,

www.lakesidelounge.at



3., BADEHAUS

Das Badehaus wurde 1895 erbaut und in den vergangenen Jahren renoviert. Absolut fantastische Fin-de-Siècle-Atmosphäre, wie im Film. Tagsüber Tapas und gutbürgerlich, abends Kreativküche.



9210 Pörtschach, Werzerpromenade 8,

Tel: 04272/2231-0,

Mo-So 12-21,

www.badehaus.werzers.at



4., SEESPITZ

Das Restaurant Schlossstern bietet zwar die aufregendere Gourmet-Küche, aber hier sitzt man dafür direkt am Wasser. Im Seespitz wird eine leichte, kärntnerisch-mediterrane Küche angeboten.



9220 Velden, Schlosspark 1,

Tel: 04274/520 00-0,

Mo-So 11.30-22,

www.falkensteiner.com



5., SEEGASTHAUS

Voriges Jahr wurde der altvatrische See-Pavillon von Jessica Hauser und Markus Hammerschlag übernommen und seither mit fröhlichen, unkomplizierten Gerichten bekocht. Sehr entspannt!



9201 Krumpendorf, Berthastr. 49,

Tel: 04229/30 46,

Mo 9-22, Di-Sa 11-22, So 10-22,

www.seegasthaus.com



florian.holzer@kurier.at