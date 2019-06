Top 5: Dachterrassenlokale in Wien

1., AURORA

Das neue Hotel Andaz beim Hauptbahnhof hat nicht nur ein tolles Restaurant, sondern auch eine absolut sensationelle Dachterrassenbar. Der Ausblick über Wien vom 16. Stock ist sagenhaft, auch die Cocktails und das „skandinavische” Essen machen Freude.



Wien 10, Arsenalstr. 10,

Tel: 01/205 77 44-0,

Mo-So 14-02,

www.andazviennaambelvedere.com



2., FREILUFT

Schade, dass das legendäre Dachterrassen-Café am Hochhaus in der Herrengasse nur im Sommer bespielt wird. Aber immerhin! Die besten Bars der Stadt gastieren in der Top-Location im 14. Stock abwechselnd. Oft geschlossene Veranstaltungen!



Wien 1, Herreng. 6-8,

Tel: 0664/885 75 662,

bis 31.8. Mo-Sa 16-23,

www.freiluft.bar



3., DACHBODEN

Mittlerweile fast schon ein Klassiker, vor allem aber angenehm unkompliziert und ohne großes Trara. Sympathisch jugendliche Bar mit einer traumhaften Terrasse mit Blick auf MuseumsQuartier und Justizpalast.



Wien 7, Lerchenfelder Str. 1-3/Hotel 25Hours,

Tel: 01/521 51-0,

Mo-So 15-1,

www.dachbodenwien.at



4., ATMOSPHERE

Die Dachterrassenbar des Hotel Ritz-Carlton war bis vor Kurzem noch eine eher elegante Champagner-Angelegenheit. Nun schlug man den Weg in Richtung Lässigkeit ein: Detox, Spritzer, Sandwiches, Top-Ausblick auf die City.



Wien 1, Schubertring 5-7,

Tel: 01/311 88-150,

So-Mi, Fei 16-24, Do-Sa 16-1,

www.ritzcarlton.com/vienna



5., LAMÉE ROOFTOP

Näher im Zentrum ist keine: Die Dachterrasse des Hotel Lamée ist bunt, fröhlich und vor allem gleich beim Stephansplatz. Und das Erfreuliche: Auch hier kann man ganz unkompliziert einen kühlen Drink mit Top-Aussicht nehmen.



Wien 1, Lichtensteg 2, Hotel Lamée,

Tel: 01/532 22 40,

Mo-Fr 12-2, Sa 10-2, So 10-23,

www.lameerooftop.com



florian.holzer@kurier.at