Top 5: Dachterrassen in den Städten

1., SKYBAR

Graz ist eine wunderschöne Stadt, von oben betrachtet noch einmal bezaubernder. Die 2007 errichtete Skybar am Grazer Schlossberg, 120 Meter über der Mur, bietet dafür eine fast schon atemberaubend schöne Gelegenheit. Und essen kann man hier auch gut.



8010 Graz, Am Schlossberg 7,

Tel: 0316/84 00 00,

Do 17-24, Fr 17-2, Sa 11-2, So 11-21,

www.schlossberggraz.com



2., SEVEN SENSES

Das frühere Café Stein und die Steinterrasse wurden zwar umgebaut und erhielten neben einem neuen (etwas schrillen) Design auch einen neuen Namen. Am grandiosen Blick und der Exklusivität der Location ändert das nichts.



5020 Salzburg, Giselakai 3-5,

Tel: 0662/877 277,

Mo-So 7-24,

www.7-senses.at



3., FREIBLICK

Mitten in der Altstadt, und doch darüber. Die Grazer Kaufhaus-Institution Kastner & Öhler verfügt über eine der schönsten Dachterrassen Österreichs. Schade, dass das Freiblick nur zu Geschäftszeiten geöffnet ist, am Abend wäre es hier traumhaft.



8010 Graz, Sackstr. 7-13,

Tel: 0316/835 302,

Mo-Fr 9.30-18.30, Sa 9.30-17.30 Uhr,

www.freiblick.co.at



4., M32

Gut, das M32 hat im eigentlichen Sinn keine Dachterrasse, sondern eine Bergterrasse, konkret eine Mönchsbergterrasse. Aber: Der Ausblick auf Salzburg ist von hier atemberaubend, Speisen und Getränke machen ebenfalls Spaß.



5020 Salzburg, Mönchsberg 32,

Tel: 0662/84 10 00,

Di-So 9-01,

www.m32.at



5., ROOFTOP 7

Dem internationalen Trend, Hotel-Dächer für spektakuläre Bars und Lokale zu nützen, wurde man auch in Linz gerecht: Mit Blick über die Altstadt kann man hier BBQ-Spezialitäten und über 20 verschiedene Gin Tonics genießen.



4020 Linz, Herreng. 11,

Tel: 0732/77 24 77,

Di-Sa 17-24 Uhr,

www.linz-hotel.at/rooftop-7-bar/



