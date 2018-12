Top 10: Restaurants des Jahres 2018

1., AEND

Lange wurde darauf gewartet, im März war’s dann endlich soweit: Fabian Günzels neues Restaurant, puristisch bis zum Gehtnichtmehr, modern, konzipiert, jung und urban. Ein absoluter Gewinn.



Wien 6, Mollardg. 76,

Tel: 01/595 34 16,

Mo-Fr 12-14, 19-21.30,

www.aend.at



2., PASTAMARA

Platz zwei war bis vor kurzem noch eine mittel-attraktive Hotel-Lobby. Erhielt ein tolles Design und eine fantastische neo-sizilianische Speisekarte. Absolutes Highlight: Apertif-Show und Negroni-Wagen!



Wien 1, Schubertring 5-7,

Tel: 01/311 88-0,

Mo-So 8-23.30,

www.ritzcarlton.com/de/hotels/europe/vienna/dining/pastamara



3., ZUR BLAUEN GANS

Die blaue Gans hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Im Juni eröffnete man mit Küchenchef Oliver Wiegand neu, setzt nun auf neue pannonische Küche – genau das, was man dort essen will.



7121 Weiden am See, Seepark,

Tel: 02167/70000,

Mo, Do-Sa 12-14, 18-21.30, So 12-19,

www.seepark.at



4., CUCINA CIPRIANO

Eine erfreuliche Überraschung: Der junge Andrea Cipriano machte schon in der „R&Bar“ gute Figur, nun hat er sein eigenes Restaurant: kreative Fischküche aus Nord- und Süditalien.



Wien 6, Aegidig. 15,

Tel: 0660/164 76 08,

Di-Sa 12-15, Mo-Sa 17.30-22.30,

www.facebook.com/cucinaCipriano/



5., ROSSBARTH

Eigentlich machten Marco Barth und Sebastian Rossbach ihr junges Designer-Lokal ja schon im Spätherbst 2017 auf, aber da wollen wir nicht so sein: spannende, kreativ-puristische Fusionsküche.



4020 Linz, Klammstr. 7,

Tel: 0677/622 39 314,

Mo-Fr 11.30-14, 18-23,

www.rossbarth.at



6., DINGELSTEDT 3

Als „ ON Sud“ hat das Neo-Beisl am Maria-vom-Siege-Platz leider nicht funktioniert, als Lokal mit zwar echter, aber trotzdem ein bisschen modernisierter Wiener Küche dafür umso besser.



Wien 15, Dingelstedtg. 3,

Tel: 01/890 87 32,

(ab 7.1.) Mo-Fr 11-24,

www.dingelstedt3.at



7., LAUFKE

Was für eine Freude: Das schönste Gasthaus in Graz fand mit Jakob Schönberger, Herbert König und Markus Neuhold drei neue, junge Betreiber.

Gekocht wird echt steirisch, aber mit kreativem Witz.



8010 Graz, Elisabethstr. 6,

Tel: 0664/45 38 760,

Di-Sa 18-22,

www.laufke.net



8., STELLAS

Das beliebte Neighbourhood-Restaurant „Gaumenspiel“ und sein unkomplizierter Steak- & Cocktail-Ableger „ St. Ellas“ wurden fusioniert – eine gute Mischung aus Qualität und lockerer Atmosphäre.



Wien 7, Zieglerg. 54,

Tel: 01/526 11 08,

Mo-Fr 17-1,

www.stellas.at



9., VENUSS

Überraschung Nummer eins: ein veganes Lokal. Überraschung Nummer zwei: ein veganes Buffet-Restaurant. Das „Venuss“ legt ein tolles Konzept vor, biologisch, vegan, regional – und sehr gut.



Wien 1, Herreng. 6-8,

Tel: 01/890 83 09,

Mo-Sa 8-21.30,

www.venuss.com



10., KNAPPENHOF

Der „Knappenhof“ in Reichenau ist das wahrscheinlich stimmungsvollste Restaurant des ganzen Semmering-Gebiets. Mit der Petz-Schülerin Heidi Neuländtner gibt’s nun auch eine tolle Köchin.



2651 Reichenau an der Rax, Kleinau 34,

Tel: 02666/536 33,

Do, Fr 12-14, 18-21, Sa 12-21, So 12-19,

www.knappenhof.at



florian.holzer@kurier.at