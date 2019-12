Florian Holzers Top5: Shopping-Essen in den Städten

1 SELEKTION VINOTHEK

Im Hof und in den Prunkräumen des Schloss Esterhazy findet einer der schönsten Adventmärkte statt, gegenüber kann man in eine der umfangreichsten Vinotheken des Burgenlands einkehren: 630 burgenländische Weine, Verkostungen, feine Imbisse.



7000 Eisenstadt, Esterhazypl. 4/1,

Tel: 02682/633 45,

Mo-Mi 11-22, Do-Sa 11-24,

www.selektion-burgenland.at



2 CAFÉ BERNHART

Einer der schönsten Hauptplätze Ostösterreichs, das Café Bernhart das beste Café am Platz: über 150 Jahre alt, vor zwei Jahren neu aufgestellt, nach einigen Anlauf-Schwierigkeiten nun aber sehr angenehm. Inklusive Brot-Verkauf von Bäckerin Denise Pölzelbauer.



2700 Wr. Neustadt, Hauptpl. 20,

Tel: 02622/227 490,

Mo-Sa 7.30-19, So 8-19,

www.facebook.com/cafebernhart



3 SCHMID’S

In der Kremser Landstraße herrscht Advent-Hochsaison, vor dem Steiner Tor gibt’s einen Adventmarkt. Den besten Shopping-Pausen-Snack findet man aber in der Schmidgasse. Vor zwei Jahren wurde hier ein uraltes Gasthaus zu einem hippen Craftbeer-Lokal.



3500 Krems, Schmidg. 8,

Tel: 02732/211 64,

Mo-Mi 11-23, Do-Sa 11-24 Uhr,

www.schmids.at



4 HOPFEN & SÖHNE

Und gleich noch einmal Craftbeer, aber nicht nur: Während man durch die Weihnachtsstände auf der Eisenstädter Hauptstraße kaum durchkommt, herrscht hier hopfige Klarheit: Eine junge Bar mit Schwerpunkt auf Avantgarde-Bier, Kaffee und GinTonic. Alles da!



7000 Eisenstadt, Hauptstr. 9,

Tel: 0660/929 48 09,

Mo-Do 16-22, Fr, Sa 10-23,

www.hopfenundsoehne.at



5 CAFÉ EMMI

Die St. Pöltener Altstadt hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt, und mit zunehmender Modernisierung kamen auch „moderne“ Lokale. Wie etwa das Café Emmi, in dem man selbst gerösteten (großartigen) Kaffee und selbst gemachte Kuchen bekommt.



3100 St. Pölten, Linzer Str. 1,

Tel: 0650/425 06 25,

Mo-Fr 7.30-19, Sa 8-19, So 9-17,

www.kaffeebohnenmonster.at



