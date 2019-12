Florian Holzers Top5: Essen an der Mahü

1 CAFÉ RITTER

Dass es ein so schönes, altes, echtes Café mitten im Kommerz-Dschungel der Mariahilfer Straße noch gibt, ist eigentlich ein Wunder. Hier ticken die Uhren noch anders, hier kann man bei Kaffeehaus-Klassikern und hausgemachten Mehlspeisen entschleunigen.



Wien 6, Mariahilfer Str. 73,

Tel: 01/587 82 38, Mo-Sa

7.30-22, So, Fei 9-21,

www.caferitter.at



2 HEFENBRÜDER

Einer der jüngsten Zugänge an der Mahü: Hier gibt’s eine sehr moderne Interpretation des Themas Pizza, köstlich und kreativ belegt, außerdem in handlicher Schnitten-Form, dazu Craft Beer aus aller Welt. Das Lokal ist noch dazu wirklich groß, man bekommt also Platz.



Wien 6, Mariahilfer Str. 117,

Tel: 01/940 94 00,

Mo-Sa 11.30-24, So 11.30-22,

www.hefenbrueder.at



3 R&BAR

Die kleine, feine Gastronomie, ganz im Stile des 7. Bezirks: eine lauschige, kleine Bar mit hübschen Details und tollen Cocktails, eine Küche mit köstlichen Tapas und ordentlichen Steaks, dazu ein paar schöne Weine und viel Atmosphäre. Reservierung ist hier empfohlen.



Wien 7, Lindeng. 1,

Tel: 01/522 44 47,

Di-Fr 11.30-2, Sa 9.30-2,

www.dierundbar.com



4 IL MARE

Diese Pizzeria wurde 1975 gegründet und zählt damit nicht nur zu den ersten, sondern auch zu den authentischsten und besten Italo-Lokalen in Österreich. Modischen Schnickschnack wird man lange suchen, hier regiert die Klassik in Form von Pizza, Pasta & Bistecca.



Wien 7, Zieglerg. 15,

Tel: 01/523 74 94,

Mo-Sa 12-15, 17-24,

www.ilmare.at



5 BRUDER

In diesem jungen Lokal ist alles anders als gewohnt: Die Cocktails sind extra-kreativ und bestehen aus selbst angesetzten Zutaten, die Küche ist witzig, schräg und überraschend, arbeitet gerne mit Fermentation. Und die Stimmung ist dementsprechend gut.



Wien 6, Windmühlg. 20,

Tel: 0664/135 13 20,

Mi-Sa 17-1,

www.bruder.xyz



florian.holzer@kurier.at