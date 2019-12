Florian Holzers Top5: Essen am Graben

1 CANTINETTA ANTINORI

Die Cantinetta der toskanischen Winzer-Dynastie Antinori war Wiens erster „Edel-Italiener“. Der etwas barocke Palazzo-Stil wurde modernisiert, das Essen ist nach wie vor erstklassig, wenn auch nicht billig, etwas Besonderes halt. Unbedingt reservieren.



Wien 1, Jasomirgottstr. 3-5,

Tel: 01/533 77 22,

Mo-So 11.30-24,

www.cantinettaantinori-vienna.at



2 MAYER & FREUNDE

Mit diesem Lokal, das eigentlich ein extrem guter Feinkostladen ist, hat Wien eine Gourmet-Jausenstation. Alexander Mayer serviert top Köstlichkeiten an die lange Tafel, man kann großartig essen oder auch nur großartig Pause machen.



Wien 1, Jasomirgottstr. 4,

Tel: 01/532 32 76,

Mo-Fr 11-20, Sa 11-17,

www.facebook.com/mayerundfreunde/



3 MIZNON

Man kann nicht behaupten, das Miznon des israelischen Star-Kochs Eyal Shani sei gemütlich. Es ist laut, eng und das Getränke-Angebot ist winzig. Aber: Das, was die jungen Leute hier in großer Geschwindigkeit auf der heißen Platte brutzeln, ist grandios, Wiens bestes Fastfood.



Wien 1, Schulerstr. 4,

Tel: 01/512 10 53,

Mo-Sa 12-22.30,

www.facebook.com/miznonvienna



4 TRZESNIEWSKI

Das zweitbeste Fastfood gibt’s in der Stamm-Filiale, die seit Anfang des 20. Jhs. existiert. Nirgendwo schmecken die kleinen Brötchen mit den bunten Aufstrichen so gut wie im schlichtem Bahnhofsbuffet-Ambiente. Und dazu natürlich ein Pfiff Bier. Absolut Kult.



Wien 1, Dorotheerg. 1,

Tel: 01/512 32 91,

Mo-Fr 8.30-19.30, Sa 9-18, So, Fei 10-17,

www.speckmitei.at



5 CAFÉ HAWELKA

Es gibt schönere, größere, prachtvollere Kaffeehäuser in Wien, aber nur ein Hawelka. In diesem düsteren, schon etwas verschrammten Café einen Platz zu bekommen, ist nicht leicht, Dazusetzen gehört zum guten Ton. Die Buchteln sind quasi Pflicht, eigener Kaffee.



Wien 1, Dorotheerg. 6,

Tel: 01/512 82 30,

Mo-Do 9-24, Fr, Sa 9-1, So, Fei 10-24,

www.hawelka.at



