Florian Holzers Top5: Beethoven kulinarisch

1 MAYER AM PFARRPLATZ

Ein Teil des berühmten Heurigen ist das sogenannte „ Beethoven-Haus“. Beethoven übersiedelte häufig, aber hier wohnte er im Sommer 1817 und komponierte Teile seiner 9. Symphonie. Besichtigt kann die Stube nicht werden, der Heurige ist aber trotzdem super.



Wien 19, Pfarrpl. 2,

Tel: 01/370 12 87,

Mo-Fr 16-24, Sa, So, Fei 12-24,

www.pfarrplatz.at



2 LUDWIG VAN

Nicht nur in Döbling wohnte Beethoven häufig, sondern auch in Mödling, Baden und in Gumpendorf. Genau dort, wo sich das „Ludwig Van“ befindet, zwar nicht, aber dafür gibt’s hier heuer vier Mal (das erste Mal 17.3.) ein Menü mit Gerichten aus Beethovens Zeit.



Wien 6, Laimgrubeng. 22,

Tel: 01/587 13 20,

Mo-Fr 11.30-14.30, Di-Fr 18-24,

www.ludwigvan.wien



3 LVDWIG

Im Hotel Beethoven lebte Beethoven nie, das gab es damals nämlich noch gar nicht. Aber gegenüber, im Theater an der Wien, sehr wohl, hier wurden auch die „Eroica“ und „Fidelio“ uraufgeführt. Diese Woche eröffnet hier eine Designer-Bar im Stile amerikanischer Speakeasys.



Wien 6, Papagenog. 6,

(Öffnungszeiten bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt)

www.ludwig.bar



4 BUSCHENSCHANK WAGNER

Der so genannte „Beethovengang“ war einer der Lieblingsspazierwege des Künstlers, wenn er in Heiligenstadt wohnte. Bis heute ein wunderbarer Weg, flankiert von ein paar tollen Heurigen, etwa dem Kierlinger oder – ab Frühling – dem Wagner.



Wien 19, Wildgrubg. 48,

Tel: 0650/738 00 03,

April-Okt. Mo-Fr 15-24, Sa, So, Fei 13-24,

www.wildgrube48.at



5 DSTRIKT

Beethoven-Denkmäler gibt’s nicht nur in der Vorstadt, anlässlich seines 100. Geburtstags erhielt er auch eines am Beethovenplatz. Dort befindet sich auch das großartige Steakhouse „Dstrikt“, wo Max Stiegl im Februar ein Gastspiel kocht. Ganz ohne Beethoven, aber egal.



Wien 1, Schubertring 5/Beethovenpl.,

Tel: 01/311 88 150,

Mo-Fr 12-14, Mo-So 18-22.30,

www.ritzcarlton.com/vienna



florian.holzer@kurier.at